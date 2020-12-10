https://ria.ru/20201210/sovet-1588656161.html
Рязанский губернатор отметил важность работы экспертного совета
Рязанский губернатор отметил важность работы экспертного совета
Работа, проведенная экспертным советом при правительстве Рязанской области, очень важна для повышения качества жизни в регионе, заявил в четверг губернатор... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:41
2020-12-10T18:41
2020-12-10T18:41
рязанская область
николай любимов
агентство стратегических инициатив (аси)
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Работа, проведенная экспертным советом при правительстве Рязанской области, очень важна для повышения качества жизни в регионе, заявил в четверг губернатор Николай Любимов.Глава региона по видеоконференцсвязи провел заседание экспертного совета, где были подведены итоги первого года его деятельности. Члены совета проинформировали его о работе, которая проводилась по направлениям национальных проектов. По словам председателя экспертного совета Максима Стрельцова, во взаимодействии с региональными министерствами были подготовлены дорожные карты по 15 проектам в сфере культуры, образования, экологии, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства.Ряд инициатив удалось реализовать. В частности, это создание в Шиловском районе особо охраняемой природной территории, памятника природы регионального значения "Заколдованный лес", адресная поддержка частных музеев, повышение финансовой грамотности молодежи. Кроме того, члены экспертного совета приняли активное участие в помощи пострадавшим в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе в октябре 2020 года, а также совместно с АСИ впервые организовали в Рязани экологическое мероприятие "Чистые игры".Любимов поблагодарил членов экспертного совета за активную работу, отметив, что решение о его создании было правильным и необходимым."Лучшие представители регионального кадрового резерва управленцев и участники всероссийского конкурса "Лидеры России" включились в очень многие процессы, которые происходят сейчас в плане социально-экономического развития региона. Работа, проведенная советом, очень важна для повышения качества жизни в Рязанской области, развития реального сектора экономики. Это такие направления, как малое и среднее предпринимательство, повышение производительности труда, цифровая экономика, образование, медицинское обслуживание, туризм, культура и многие другие", - сказал глава региона.Губернатор отметил, что сейчас через клуб победителей конкурса "Лидеры России" "Эльбрус" платформы "Россия – страна возможностей" готовится к защите проект по масштабированию опыта рязанского экспертного совета на другие регионы."Сегодня президентом России Владимиром Путиным поставлены серьезные задачи. Эффективность их решения с вашим участием будет намного выше. Правительство Рязанской области со своей стороны готово и в дальнейшем с вами активно взаимодействовать по реализации проектов, направленных на развитие территорий, улучшения жизни людей", - сказал губернатор.В ходе заседания членам экспертного совета были вручены знаки губернатора "За усердие" и "125 лет со дня рождения Сергея Есенина"."Для меня как губернатора большое значение имеет ваше мнение, к которому я и мои коллеги всегда прислушиваемся. Я убежден, что диалог с людьми, с экспертным сообществом обязательно должен быть продолжен. Это позволит нам повысить результативность в решении любых задач, в любых сферах и направлениях. Вы как эксперты видите дополнительные возможности, которые можно применить для развития региона", - сказал Любимов.
https://ria.ru/20201210/lekarstva-1588654761.html
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николай любимов, агентство стратегических инициатив (аси), рязань, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости.
Работа, проведенная экспертным советом при правительстве Рязанской области
, очень важна для повышения качества жизни в регионе, заявил в четверг губернатор Николай Любимов
.
Глава региона по видеоконференцсвязи провел заседание экспертного совета, где были подведены итоги первого года его деятельности. Члены совета проинформировали его о работе, которая проводилась по направлениям национальных проектов. По словам председателя экспертного совета Максима Стрельцова, во взаимодействии с региональными министерствами были подготовлены дорожные карты по 15 проектам в сфере культуры, образования, экологии, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства.
Ряд инициатив удалось реализовать. В частности, это создание в Шиловском районе
особо охраняемой природной территории, памятника природы регионального значения "Заколдованный лес", адресная поддержка частных музеев, повышение финансовой грамотности молодежи. Кроме того, члены экспертного совета приняли активное участие в помощи пострадавшим в результате пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе в октябре 2020 года, а также совместно с АСИ
впервые организовали в Рязани
экологическое мероприятие "Чистые игры".
Любимов поблагодарил членов экспертного совета за активную работу, отметив, что решение о его создании было правильным и необходимым.
"Лучшие представители регионального кадрового резерва управленцев и участники всероссийского конкурса "Лидеры России" включились в очень многие процессы, которые происходят сейчас в плане социально-экономического развития региона. Работа, проведенная советом, очень важна для повышения качества жизни в Рязанской области, развития реального сектора экономики. Это такие направления, как малое и среднее предпринимательство, повышение производительности труда, цифровая экономика, образование, медицинское обслуживание, туризм, культура и многие другие", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что сейчас через клуб победителей конкурса "Лидеры России" "Эльбрус" платформы "Россия – страна возможностей" готовится к защите проект по масштабированию опыта рязанского экспертного совета на другие регионы.
"Сегодня президентом России Владимиром Путиным
поставлены серьезные задачи. Эффективность их решения с вашим участием будет намного выше. Правительство Рязанской области со своей стороны готово и в дальнейшем с вами активно взаимодействовать по реализации проектов, направленных на развитие территорий, улучшения жизни людей", - сказал губернатор.
В ходе заседания членам экспертного совета были вручены знаки губернатора "За усердие" и "125 лет со дня рождения Сергея Есенина".
"Для меня как губернатора большое значение имеет ваше мнение, к которому я и мои коллеги всегда прислушиваемся. Я убежден, что диалог с людьми, с экспертным сообществом обязательно должен быть продолжен. Это позволит нам повысить результативность в решении любых задач, в любых сферах и направлениях. Вы как эксперты видите дополнительные возможности, которые можно применить для развития региона", - сказал Любимов.