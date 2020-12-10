https://ria.ru/20201210/shoygu-1588535276.html
Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив международного телеканала RT с 15-й годовщиной со дня основания. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:22
2020-12-10T08:22
2020-12-10T08:22
телеканал rt
youtube
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив международного телеканала RT с 15-й годовщиной со дня основания.По его словам, за 15 лет "RT стал настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов и продолжает активно развиваться, осваивать новые форматы и направления". "Профессионализм сотрудников, объективность подачи информационного материала и строгое следование журналистским стандартам обусловили популярность компании", - сказал Шойгу, слова которого приводит министерство обороны.Шойгу отметил, в частности, важную роль телеканала в сохранении памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне и в борьбе с попытками фальсифицировать историю."Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов", - добавил министр.RT начал вещание 10 декабря 2005 года. Сегодня компания включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. RT - самый просматриваемый новостной канал на YouTube, а также единственный телеканал России, девять раз номинировавшийся на Emmy.
https://ria.ru/20201210/telekanal-1588534573.html
https://ria.ru/20201210/russiatoday-1588430049.html
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телеканал rt, youtube, сергей шойгу, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
поздравил коллектив международного телеканала RT
с 15-й годовщиной со дня основания.
По его словам, за 15 лет "RT стал настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов и продолжает активно развиваться, осваивать новые форматы и направления". "Профессионализм сотрудников, объективность подачи информационного материала и строгое следование журналистским стандартам обусловили популярность компании", - сказал Шойгу, слова которого приводит министерство обороны.
Шойгу отметил, в частности, важную роль телеканала в сохранении памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне и в борьбе с попытками фальсифицировать историю.
"Уверен, военное ведомство и RT будут плодотворно взаимодействовать в дальнейшем. Желаю сотрудникам RT крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов", - добавил министр.
RT начал вещание 10 декабря 2005 года. Сегодня компания включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. RT - самый просматриваемый новостной канал на YouTube
, а также единственный телеканал России, девять раз номинировавшийся на Emmy.