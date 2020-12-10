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Косачев прокомментировал новые санкции США и Великобритании против России
Косачев прокомментировал новые санкции США и Великобритании против России
В очередных санкциях США и Британии против России нет ни логики, ни правовых оснований, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:48
2020-12-10T19:48
2020-12-10T19:53
магомед даудов
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В очередных санкциях США и Британии против России нет ни логики, ни правовых оснований, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания."Санкции: не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет", - сказал Косачев.Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек" за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В заявлении приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).
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магомед даудов, россия, ахмат кадыров (политик), константин косачев, рамзан кадыров, великобритания, сша, в мире