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Косачев прокомментировал новые санкции США и Великобритании против России
Косачев прокомментировал новые санкции США и Великобритании против России
В очередных санкциях США и Британии против России нет ни логики, ни правовых оснований, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:48
2020-12-10T19:53
магомед даудов
россия
ахмат кадыров (политик)
константин косачев
рамзан кадыров
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В очередных санкциях США и Британии против России нет ни логики, ни правовых оснований, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания."Санкции: не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет", - сказал Косачев.Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек" за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В заявлении приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).
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магомед даудов, россия, ахмат кадыров (политик), константин косачев, рамзан кадыров, великобритания, сша, в мире

Косачев прокомментировал новые санкции США и Великобритании против России

19:48 10.12.2020 (обновлено: 19:53 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В очередных санкциях США и Британии против России нет ни логики, ни правовых оснований, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК "Ахмат". Свои санкции также ввела Великобритания.
"Санкции: не понимаю и не принимаю ни логики, ни мотивов, ни правовых оснований. Их просто нет", - сказал Косачев.
Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек" за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В заявлении приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).
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Магомед ДаудовРоссияАхмат Кадыров (политик)Константин КосачевРамзан КадыровВеликобританияСШАВ мире
 
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