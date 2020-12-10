https://ria.ru/20201210/radiostantsiya-1588233083.html

Радиостанция "Радио России"

Радиостанция "Радио России"

Федеральная государственная радиостанция общего формата "Радио России" начала вещание 10 декабря 1990 года. Входит в состав Всероссийской государственной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T05:38

2020-12-10T05:38

2020-12-10T05:38

россия

радио россии (радиостанция)

справки

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Федеральная государственная радиостанция общего формата "Радио России" начала вещание 10 декабря 1990 года. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), учрежденной постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 года. Радиостанция была основана после провозглашения независимости РСФСР, когда по политическим соображениям систему советского государственного радиовещания "раздвоили" на старую советскую – Всесоюзное радио и новую российскую – "Радио России". До 19 августа 1991 года передачи "Радио России" звучали в эфире по два часа утром, днем и вечером на Первой и Третьей программах Всесоюзного радио, а также на волнах радиостанции "Маяк". С первых дней существования "Радио России" выступало как источник информации, альтернативный официальному Гостелерадио СССР. Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) приостановил деятельность российского телевидения и радио "как не способствующих процессу стабилизации положения в стране". Вещание "Радио России" из Останкинского телерадиоцентра было прекращено. Однако журналисты выходили в эфир сначала через телефонную станцию, а затем из осажденного здания Верховного Совета РСФСР на коротких и средних волнах, используя установленные там радиопередатчики, в том числе любительские. Информационные выпуски с изложением указов президента России Бориса Ельцина и его обращений к гражданам страны, а также сводки о происходящих событиях рассылались в регионы с помощью редакционных факсов, в людных местах Москвы расклеивались листовки, в региональные телерадиокомитеты самолетами и поездами отправлялись кассеты с записями программ. 21 августа 1991 года, после провала путча, Борис Ельцин своим указом отменил ограничения, введенные ГКЧП. "Радио России" передали "первую кнопку" Всесоюзного радио, с 22 августа 1991 года на этих волнах началось полноценное вещание. К началу 1992 года "Радио России" превратилось в главный государственный канал информации. В его рамках были созданы два подразделения: "короткое радио" – дирекция информационной службы и "длинное радио" – дирекция программного вещания. "Короткое радио" представляло собой 10-минутные выпуски новостей в начале часа и аналитические передачи. В подразделении "длинного радио" создавались литературно-художественные, детские, религиозные и развлекательные программы. "Радио России" собрало в своем коллективе лучших журналистов Всесоюзного радио, радиостанций "Маяк", "Юность", иновещания (Леонид Азарх, Наталья Бехтина, Вера Соколовская, Алина Силикашвили и др.)6 октября 1995 года президент Ельцин подписал указ "О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации", в соответствии с которым была ликвидирована государственная телерадиокомпания "Останкино". Входившие в нее Радио-1, радиостанции "Маяк", "Юность", "Орфей" наряду с "Радио России", оставшимся в составе ВГТРК, получили статус общероссийских каналов с равными льготами и правами на использование технических средств, принадлежащих государству. 4 августа 1997 года вышел новый указ президента "О совершенствовании структуры государственного вещания в Российской Федерации", согласно которому за "Радио России" окончательно закрепили первый канал проводного вещания. Первое десятилетие XXI века прошло под знаком реформ вещательной и программной политики "Радио России". В сетке вещания был сделан акцент на радиосериалы. Сократился объем синдицированных зарубежных программ. 9 января 2014 года "Радио России" прекратило вещание на длинных (ДВ) и коротких (КВ) волнах на всей территории страны. 1 февраля 2015 года радиостанция прекратила вещание на средних (СВ) волнах, оставшись таким образом только на ультракоротких (УКВ) волнах. С 2014 года ВГТРК производит поэтапный перевод вещания "Радио России" с УКВ на FM-диапазон на всей территории России. "Радио России" – единственная федеральная радиостанция общего формата, производящая все виды радиопрограмм – информационные, общественно-политические, музыкальные, литературно-драматические, научно-познавательные и детские. "Радио России" входит в первый мультиплекс цифрового телевидения России. Потенциальная аудитория радиостанции – более 120 миллионов слушателей ежедневно. Всего на волнах "Радио России" в круглосуточном режиме выходит более 160 передач.Авторские программы на "Радио России" ведут известные журналисты, эксперты, деятели культуры: Наталья Бехтина ("От первого лица"), Николай Мамулашвили ("Кавказский акцент"), Виктор Татарский "(Встреча с песней"), Артем Варгафтик ("Музыкальное путешествие"), Иван Затевахин ("О животных"), Анна Пугач-Деметьева ("Виражи времени"), Дмитрий Бертман ("Чайковский"), Александр Калягин ("Отзвуки театра"), Борис Гребенщиков ("Аэростат") и др.Ведущие радиостанции неоднократно удостаивались международных и всероссийских профессиональных наград. Директор филиала ВГТРК – ГРК "Радио России" с 2015 года – Екатерина Щекина. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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