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https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html
Безопасный тур: что нужно узнать перед поездкой в любую страну
Безопасный тур: что нужно узнать перед поездкой в любую страну
К традиционным рискам, с которыми сталкиваются путешественники, в этом году добавился еще один: заразиться коронавирусом. В следующем, как прогнозируют... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:00
2020-12-10T11:28
туристы
куда можно лететь
куда поехать
черногория
занзибар
куба
турция
хорватия
оаэ
мальдивы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Светлана Баева. К традиционным рискам, с которыми сталкиваются путешественники, в этом году добавился еще один: заразиться коронавирусом. В следующем, как прогнозируют эксперты, он не исчезнет. Специалисты по здравоохранению и безопасности International SOS обновили туристическую карту, ранжировав страны и по степени распространения инфекции. О том, как обезопасить себя в поездках, — в материале РИА Новости.Внимание, опасность!"Серьезная угроза насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников. Большая часть страны недоступна для туристов", — так на карте пишут о государствах с наиболее высокими рисками для зарубежных гостей. В их числе Сирия, Ливия, Мали, Ирак, Афганистан. Естественно, можно просто не ездить туда. Но в этот список, например, попал и популярный у россиян Египет, точнее — приграничная с Ливией территория. Открытые сейчас для наших туристов направления — в основном с низким (ОАЭ, Куба) или средним уровнем различных угроз (Турция, Танзания). А самыми безопасными признаны европейские страны, например Швейцария, Дания, Норвегия, Исландия.Также есть разделение по степени медицинского риска (ситуацию оценивали до пандемии). Картина схожая. Низкий — в Европе, Турции и ОАЭ, в Египте и на Кубе — средний, в Танзании — высокий.На "коронавирусной" карте Россия окрашена в фиолетовый цвет (высокий риск). А вот, например, Турция, Великобритания, Египет и Куба — в синий (средний). Низкий — в ОАЭ, Греции, очень низкий — в Танзании. Правда, речь не об опасности для путешественников, а о заболеваемости, местных ограничениях на передвижение, мерах по смягчению последствий эпидемии и их эффективности. Не угроза, а особенностьОна отмечает, что коронавирус есть везде, поэтому вопрос лишь в доступности медицинской помощи, насколько все четко и слаженно работает. "Нам повезло: туристы поехали только в августе, когда многие проблемы с лечением, организацией санитарной безопасности гостей были решены, — поясняет эксперт. — Болели крайне редко и в основном бессимптомно".У разных компаний доля обратившихся из-за COVID-19 клиентов колеблется от 0,04 до 0,16 процента. Маска, тест и прививкаЧто же касается других "региональных" заболеваний, то печальную статистику недавно пополнила Танзания. В начале декабря стало известно уже о второй смерти россиянина от малярии после возвращения с Занзибара. При этом, по словам представителей турбизнеса, на острове шансы заразиться минимальны. Опаснее на материке — например, во время сафари.Эксперты поясняют, что прививки от малярии нет. Но до поездки можно пройти курс специальных таблеток, которые снижают вероятность заболеть. Как рассказывал РИА Новости Андрей Девяткин, научный руководитель по инфекционным болезням Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента России, тропическая малярия протекает тяжело, однако хорошо лечится, если обратиться к врачу вовремя. Вне зависимости от того, какие меры принимаются против коронавируса в стране, куда вы собираетесь, нужно еще узнать о ее особенностях. Например, в некоторые государства Африки и Латинской Америки не пустят без прививки от желтой лихорадки. Когда границы были открыты, подробные рекомендации путешественникам давал Роспотребнадзор. Проверить метеосводкиПо словам страховщиков, наиболее частая причина гибели и травмирования туристов за рубежом — несчастные случаи. Данные, собранные РИА Новости, это подтверждают. Нередко трагедии происходят из-за неосторожности путешественников. Например, на воде и во время занятий экстремальными видами спорта. Эти факторы от страны не зависят. Но есть нюансы, которые эксперты советуют выяснить даже перед самой безопасной поездкой. Обычно туристы уточняют, тепло или холодно будет в тех краях, куда они собираются. "Но зимняя Великобритания может встретить гостей наводнениями и штормами. Нужно обязательно следить за метеосводками, — говорит руководитель прогностического центра Александр Шувалов. — Самое безобидное, что влечет за собой объявление "красного" и "оранжевого" уровней, — это задержка и отмена авиарейсов, закрытие общественных парков. Чаще все намного серьезнее: затопление жилых домов, обрыв линий электропередачи, эвакуация населения".Сейчас наступил сезон лыж. По словам метеоролога, например, сильнейшие снегопады и ураганные ветры для горных районов Словении, Черногории, Хорватии — не редкость.Укусы и нападенияПланируя отдых в жарких странах, помимо эпидемической обстановки и погоды, следует обратить внимание на местную фауну. Скажем, в закрытой для нас пока Индии, на пляжах Гоа, участились случаи ожогов медузами. А в Египте, доступном россиянам, зафиксированы атаки акул. Загорая на пляже или погружаясь, не игнорируйте предупреждения спасателей и инструкторов.Все нюансы и страховкаЭксперты советуют учитывать всю доступную информацию при выборе места отдыха. Внимательно прочитайте условия въезда, так как могут быть серьезные карантинные ограничения. "Надо тщательно оценить ситуацию в стране, куда планируешь отправиться, — советует Сергей Пирожников. — По необходимости можно связаться со службой поддержки туристического агентства для уточнения информации".Не лишней будет и дополнительная страховка, включающая спортивные, в том числе и экстремальные, риски. Покупают туристы и полисы, где предусмотрена компенсация за несчастный случай. Страховка от коронавируса, без которой за границу не выедешь, тоже бывает разной. Так, не все покрывают оплату отеля, если гостю приходится задержаться в стране из-за карантина.
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туристы, куда можно лететь, куда поехать, черногория, занзибар, куба, турция, хорватия, оаэ, мальдивы, словения, египет, танзания, отдых, туризм

Безопасный тур: что нужно узнать перед поездкой в любую страну

08:00 10.12.2020 (обновлено: 11:28 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту "Внуково"
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Светлана Баева. К традиционным рискам, с которыми сталкиваются путешественники, в этом году добавился еще один: заразиться коронавирусом. В следующем, как прогнозируют эксперты, он не исчезнет. Специалисты по здравоохранению и безопасности International SOS обновили туристическую карту, ранжировав страны и по степени распространения инфекции. О том, как обезопасить себя в поездках, — в материале РИА Новости.

Внимание, опасность!

"Серьезная угроза насильственных нападений вооруженных группировок на путешественников. Большая часть страны недоступна для туристов", — так на карте пишут о государствах с наиболее высокими рисками для зарубежных гостей. В их числе Сирия, Ливия, Мали, Ирак, Афганистан. Естественно, можно просто не ездить туда. Но в этот список, например, попал и популярный у россиян Египет, точнее — приграничная с Ливией территория.
Открытые сейчас для наших туристов направления — в основном с низким (ОАЭ, Куба) или средним уровнем различных угроз (Турция, Танзания). А самыми безопасными признаны европейские страны, например Швейцария, Дания, Норвегия, Исландия.
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Как попасть в Египет: почему российских туристов там мало
Также есть разделение по степени медицинского риска (ситуацию оценивали до пандемии). Картина схожая. Низкий — в Европе, Турции и ОАЭ, в Египте и на Кубе — средний, в Танзании — высокий.
На "коронавирусной" карте Россия окрашена в фиолетовый цвет (высокий риск). А вот, например, Турция, Великобритания, Египет и Куба — в синий (средний). Низкий — в ОАЭ, Греции, очень низкий — в Танзании. Правда, речь не об опасности для путешественников, а о заболеваемости, местных ограничениях на передвижение, мерах по смягчению последствий эпидемии и их эффективности.

Не угроза, а особенность

"Опасная страна или нет, для нас главным образом определяет то, ведутся ли там военные действия, есть ли стихийные бедствия, — говорит исполнительный директор международной страховой компании, специализирующейся на полисах для выезжающих за рубеж, Юлия Алчеева. — Остальные факторы — особенности того или иного государства".

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Она отмечает, что коронавирус есть везде, поэтому вопрос лишь в доступности медицинской помощи, насколько все четко и слаженно работает. "Нам повезло: туристы поехали только в августе, когда многие проблемы с лечением, организацией санитарной безопасности гостей были решены, — поясняет эксперт. — Болели крайне редко и в основном бессимптомно".
У разных компаний доля обратившихся из-за COVID-19 клиентов колеблется от 0,04 до 0,16 процента.
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Маска, тест и прививка

Что же касается других "региональных" заболеваний, то печальную статистику недавно пополнила Танзания. В начале декабря стало известно уже о второй смерти россиянина от малярии после возвращения с Занзибара. При этом, по словам представителей турбизнеса, на острове шансы заразиться минимальны. Опаснее на материке — например, во время сафари.
Эксперты поясняют, что прививки от малярии нет. Но до поездки можно пройти курс специальных таблеток, которые снижают вероятность заболеть.
Как рассказывал РИА Новости Андрей Девяткин, научный руководитель по инфекционным болезням Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента России, тропическая малярия протекает тяжело, однако хорошо лечится, если обратиться к врачу вовремя.
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Вне зависимости от того, какие меры принимаются против коронавируса в стране, куда вы собираетесь, нужно еще узнать о ее особенностях. Например, в некоторые государства Африки и Латинской Америки не пустят без прививки от желтой лихорадки. Когда границы были открыты, подробные рекомендации путешественникам давал Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, выезжающим в тропические страны

"Необходимо оценивать, помимо криминогенной и эпидемической обстановки, уровень местной медицины, — отмечает основатель онлайн-тревел-агентства по продаже авиабилетов Сергей Пирожников. — Даже при достаточном количестве денег во время отдыха на Мальдивах или в африканских странах, например Танзании, вам могут не предоставить качественную врачебную помощь".

Проверить метеосводки

По словам страховщиков, наиболее частая причина гибели и травмирования туристов за рубежом — несчастные случаи. Данные, собранные РИА Новости, это подтверждают.
Столкновение двух катеров на Пхукете - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Случаи гибели российских туристов за рубежом
Нередко трагедии происходят из-за неосторожности путешественников. Например, на воде и во время занятий экстремальными видами спорта. Эти факторы от страны не зависят. Но есть нюансы, которые эксперты советуют выяснить даже перед самой безопасной поездкой.
Обычно туристы уточняют, тепло или холодно будет в тех краях, куда они собираются. "Но зимняя Великобритания может встретить гостей наводнениями и штормами. Нужно обязательно следить за метеосводками, — говорит руководитель прогностического центра Александр Шувалов. — Самое безобидное, что влечет за собой объявление "красного" и "оранжевого" уровней, — это задержка и отмена авиарейсов, закрытие общественных парков. Чаще все намного серьезнее: затопление жилых домов, обрыв линий электропередачи, эвакуация населения".
Сейчас наступил сезон лыж. По словам метеоролога, например, сильнейшие снегопады и ураганные ветры для горных районов Словении, Черногории, Хорватии — не редкость.

Укусы и нападения

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На пляжах Гоа туристы страдают от нашествия медуз
Планируя отдых в жарких странах, помимо эпидемической обстановки и погоды, следует обратить внимание на местную фауну. Скажем, в закрытой для нас пока Индии, на пляжах Гоа, участились случаи ожогов медузами. А в Египте, доступном россиянам, зафиксированы атаки акул.
Загорая на пляже или погружаясь, не игнорируйте предупреждения спасателей и инструкторов.
Рифовая акула - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:43Туризм
В Египте выясняют обстоятельства нападения акулы на туристов

Все нюансы и страховка

Эксперты советуют учитывать всю доступную информацию при выборе места отдыха. Внимательно прочитайте условия въезда, так как могут быть серьезные карантинные ограничения. "Надо тщательно оценить ситуацию в стране, куда планируешь отправиться, — советует Сергей Пирожников. — По необходимости можно связаться со службой поддержки туристического агентства для уточнения информации".
Не лишней будет и дополнительная страховка, включающая спортивные, в том числе и экстремальные, риски. Покупают туристы и полисы, где предусмотрена компенсация за несчастный случай.
Страховка от коронавируса, без которой за границу не выедешь, тоже бывает разной. Так, не все покрывают оплату отеля, если гостю приходится задержаться в стране из-за карантина.
Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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