Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201210/proizvodstvo-1588555247.html
Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%
Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%
Китай за 10 месяцев 2020 года на 21% увеличил производство промышленных роботов. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:21
2020-12-10T11:21
россия-китай: главное
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588557003_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_5269361ddd2bf1188ee00d7b8c1966bf.jpg
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай за 10 месяцев 2020 года на 21% увеличил производство промышленных роботов.В январе-октябре страна произвела 183,4 тысячи единиц этой продукции, свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий КНР. Прибыль производителей выросла на 2,3%.Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники в 2013 году, с тех пор сохраняя пальму первенства. Вместе с тем, КНР пока находится на 9 месте в мире по показателям роботизации промышленности. На 10 тысяч работников здесь приходится 187 роботов. Вместе с тем, роботизация идет ударными темпами. Так, в 2013 году на 10 тысяч рабочих приходилось только 25 роботов, в 2017 году – 97.На первом месте по показателю роботизации производства сегодня стоит Республика Корея с показателем 855 единиц на 10 тысяч работников.
https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588557003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eadb816fc5b77f977cea62a1d0efb110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, технологии

Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%

11:21 10.12.2020
 
© AP Photo / Vincent YuНа заводе Rapoo Technology в промышленном городе Шэньчжэнь, Китай
На заводе Rapoo Technology в промышленном городе Шэньчжэнь, Китай - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Vincent Yu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай за 10 месяцев 2020 года на 21% увеличил производство промышленных роботов.
В январе-октябре страна произвела 183,4 тысячи единиц этой продукции, свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий КНР. Прибыль производителей выросла на 2,3%.
Генеральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу Лицюн - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:14Россия-Китай: Главное
Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года
Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники в 2013 году, с тех пор сохраняя пальму первенства. Вместе с тем, КНР пока находится на 9 месте в мире по показателям роботизации промышленности. На 10 тысяч работников здесь приходится 187 роботов. Вместе с тем, роботизация идет ударными темпами. Так, в 2013 году на 10 тысяч рабочих приходилось только 25 роботов, в 2017 году – 97.
На первом месте по показателю роботизации производства сегодня стоит Республика Корея с показателем 855 единиц на 10 тысяч работников.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13В МИД прокомментировали ситуацию с российскими журналистами в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
Лента новостейМолния