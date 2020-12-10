https://ria.ru/20201210/proizvodstvo-1588555247.html

Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%

Китай за 10 месяцев увеличил производство промышленных роботов на 21%

Китай за 10 месяцев 2020 года на 21% увеличил производство промышленных роботов. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:21

2020-12-10T11:21

2020-12-10T11:21

россия-китай: главное

китай

технологии

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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай за 10 месяцев 2020 года на 21% увеличил производство промышленных роботов.В январе-октябре страна произвела 183,4 тысячи единиц этой продукции, свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий КНР. Прибыль производителей выросла на 2,3%.Китай стал крупнейшим в мире рынком робототехники в 2013 году, с тех пор сохраняя пальму первенства. Вместе с тем, КНР пока находится на 9 месте в мире по показателям роботизации промышленности. На 10 тысяч работников здесь приходится 187 роботов. Вместе с тем, роботизация идет ударными темпами. Так, в 2013 году на 10 тысяч рабочих приходилось только 25 роботов, в 2017 году – 97.На первом месте по показателю роботизации производства сегодня стоит Республика Корея с показателем 855 единиц на 10 тысяч работников.

https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии