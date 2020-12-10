https://ria.ru/20201210/produktsiya-1588582311.html
Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать
Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать
Отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль, заявил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:13
2020-12-10T13:13
2020-12-10T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль, заявил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о росте цен на продукты."Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что необходимо сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей.
https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588490419.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика