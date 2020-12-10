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Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать
Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать
Отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль, заявил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:13
2020-12-10T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль, заявил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о росте цен на продукты."Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что необходимо сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков заявил, что отечественная продукция не может так дорожать

13:13 10.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль, заявил пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о росте цен на продукты.
"Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что необходимо сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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