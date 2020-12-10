https://ria.ru/20201210/pravonarushenie-1588605057.html

Путин призвал не "вешать судимость" на людей за мелкие правонарушения

Путин призвал не "вешать судимость" на людей за мелкие правонарушения

Президент РФ Владимир Путин отметил, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость". РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:04

2020-12-10T15:04

2020-12-10T16:09

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость"."Конечно, не нужно на людей вешать судимость и все, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни. Поэтому, если речь идет о каких-то мелких правонарушениях - ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.На заседании сопредседатель ООО "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина рассказала, что сейчас в Уголовном кодексе РФ предусмотрено 84 состава преступлений небольшой тяжести, которые не наказываются лишением свободы."Сразу отправлять в преступный мир человека, я думаю, не нужно. Сейчас же Верховным судом уже разработан законопроект об уголовном проступке. Понятие предлагается распространить на 112 составов преступлений. По ним в 2019 году были осуждены более 68 тысяч человек, из них более 35 тысяч - впервые совершившие преступление", - сообщила Осокина.Она отметила, что если законопроект будет принят, то впервые провинившийся гражданин будет освобождаться от уголовной ответственности. "К нему будут применяться такие уголовно-правовые меры, как судебный штраф, ограничено оплачиваемая работа или общественные работы", - пояснила Осокина.В октябре глава ВС РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что законопроектом предлагается включить в понятие уголовного проступка преступления небольшой тяжести против собственности, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия. Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду, отмечал Лебедев.Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности, совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп.

https://ria.ru/20200210/1564504868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200113/1563378080.html

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владимир путин, общество