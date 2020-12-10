https://ria.ru/20201210/pozhilye-1588657070.html
Собянин заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди пожилых
Собянин заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди пожилых
Доля заболевших коронавирусной инфекцией среди людей старшего поколения растет, поэтому предновогодние дни им рекомендуется провести в семейном кругу, а не в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:45
2020-12-10T18:45
2020-12-10T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Доля заболевших коронавирусной инфекцией среди людей старшего поколения растет, поэтому предновогодние дни им рекомендуется провести в семейном кругу, а не в походах по магазинам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы видим, как уже сегодня, в преддверии новогодних праздников, у нас наши бабушки и дедушки проявляют, может быть, излишнюю активность. Их стало больше в магазинах, торговых центрах, и мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения. А это значит, и рост их госпитализаций, рост тяжелых случаев и в том числе смертей", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он попросил пожилых людей "не поддаваться праздничным настроениям" и не посещать торговые центры, "максимально аккуратно и бережно" относиться к своему здоровью."Я еще раз обращаюсь ко всем москвичам старшего поколения. Лучше посидеть в эти дни дома. Лучше побыть в семейном кругу, но не рисковать", - добавил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/pozhilye-1588365256.html
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