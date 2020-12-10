https://ria.ru/20201210/pozhar-1588687451.html

В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА

В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА

Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T22:12

2020-12-10T22:12

2020-12-10T22:17

московская область (подмосковье)

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногорск

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области РИА Новости сообщили, что пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в Красногорске, лаборатория в это время не работала.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588676686.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск