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В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА
В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА
Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T22:12
2020-12-10T22:17
московская область (подмосковье)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области РИА Новости сообщили, что пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в Красногорске, лаборатория в это время не работала.
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московская область (подмосковье), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск

В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА

22:12 10.12.2020 (обновлено: 22:17 10.12.2020)
 
© РИА НовостиПожар в здании научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в Красногорске
Пожар в здании научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.00 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области РИА Новости сообщили, что пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в Красногорске, лаборатория в это время не работала.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 20:33
При пожаре в лаборатории ФМБА в Красногорске обрушилась кровля
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красногорск
 
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