https://ria.ru/20201210/pozhar-1588687451.html
В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА
В Красногорске ликвидировали пожар в лаборатории ФМБА
Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T22:12
2020-12-10T22:12
2020-12-10T22:17
московская область (подмосковье)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России в подмосковном Красногорске удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 22.00 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Ранее в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области РИА Новости сообщили, что пожар произошел в Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России в Красногорске, лаборатория в это время не работала.
https://ria.ru/20201210/pozhar-1588676686.html
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московская область (подмосковье), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск