https://ria.ru/20201210/pozhar-1588670768.html
В лаборатории ФМБА в Подмосковье произошел пожар
В лаборатории ФМБА в Подмосковье произошел пожар
Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:48
2020-12-10T19:48
2020-12-10T21:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
красногорск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы распространения огня нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.Спасателям поступило сообщение о горении в нежилом здании ФГБУ науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" по адресу городской округ Красногорск, поселок Светлые Горы, дом 1."В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется", - сообщил собеседник агентства.Также он отметил, что угрозы распространения огня нет, а информация о пострадавших не поступала."Лаборатория на это время не работала", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201210/pozhar-1588655445.html
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московская область (подмосковье)
красногорск
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Кадры пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы распространения огня нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
2020-12-10T19:48
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PT0M27S
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), красногорск