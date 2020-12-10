https://ria.ru/20201210/pozhar-1588670768.html

В лаборатории ФМБА в Подмосковье произошел пожар

В лаборатории ФМБА в Подмосковье произошел пожар

Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:48

2020-12-10T19:48

2020-12-10T21:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

красногорск

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы распространения огня нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.Спасателям поступило сообщение о горении в нежилом здании ФГБУ науки "Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" по адресу городской округ Красногорск, поселок Светлые Горы, дом 1."В здании расположена лаборатория. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание на первом этаже. Площадь уточняется", - сообщил собеседник агентства.Также он отметил, что угрозы распространения огня нет, а информация о пострадавших не поступала."Лаборатория на это время не работала", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588655445.html

https://ria.ru/20201210/pozhar-1588544053.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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Кадры пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье Пожар произошел в "Научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России" в подмосковном Красногорске, угрозы распространения огня нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. 2020-12-10T19:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), красногорск