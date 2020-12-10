https://ria.ru/20201210/pozhar-1588655445.html
При пожаре на северо-западе Москвы погибли два человека
При пожаре на северо-западе Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:35
2020-12-10T18:35
2020-12-10T18:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел в одной из квартир на улице Кулакова, дом 25, корпус 1."Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. К сожалению, в горящей квартире погибли два человека", - говорится в сообщении.Пожар ликвидирован.
https://ria.ru/20201209/pozhar-1588329030.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия