https://ria.ru/20201210/portman-1588453126.html

Натали Портман – о том, как ранняя карьера повлияла на ее сексуальность

Натали Портман – о том, как ранняя карьера повлияла на ее сексуальность

Американская актриса Натали Портман в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert рассказала, как начавшаяся в 13-летнем возрасте карьера в кино повлияла на ее... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:58

2020-12-10T06:58

2020-12-10T06:58

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

шоубиз

натали портман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151409/42/1514094206_0:14:1402:802_1920x0_80_0_0_90a3bc6f5863d78b3ead6ac33f4c37e0.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американская актриса Натали Портман в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert рассказала, как начавшаяся в 13-летнем возрасте карьера в кино повлияла на ее дальнейшую жизнь.Портман получила всемирную известность после того, как снялась в драмах "Леон" (1994) "Красивые девушки" (1996). По словам обладательницы премии "Оскар", она понимала, что ее изображали, в основном СМИ, как "Лолиту". В результате актриса построила вокруг себя "крепость", чтобы защититься: в какой-то момент она даже отказалась целоваться в кадре и сниматься в интимных сценах. "Когда я стала старше, у многих сложилось обо мне такое впечатление, что я — сверхсерьезная, скромная и консервативная. Я сознательно шла к этому", — рассказала Натали Портман.

https://ria.ru/20200728/1575034625.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, натали портман