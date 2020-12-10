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Натали Портман – о том, как ранняя карьера повлияла на ее сексуальность
Натали Портман – о том, как ранняя карьера повлияла на ее сексуальность
Американская актриса Натали Портман в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert рассказала, как начавшаяся в 13-летнем возрасте карьера в кино повлияла на ее... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:58
2020-12-10T06:58
2020-12-10T06:58
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американская актриса Натали Портман в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert рассказала, как начавшаяся в 13-летнем возрасте карьера в кино повлияла на ее дальнейшую жизнь.Портман получила всемирную известность после того, как снялась в драмах "Леон" (1994) "Красивые девушки" (1996). По словам обладательницы премии "Оскар", она понимала, что ее изображали, в основном СМИ, как "Лолиту". В результате актриса построила вокруг себя "крепость", чтобы защититься: в какой-то момент она даже отказалась целоваться в кадре и сниматься в интимных сценах. "Когда я стала старше, у многих сложилось обо мне такое впечатление, что я — сверхсерьезная, скромная и консервативная. Я сознательно шла к этому", — рассказала Натали Портман.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, натали портман
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Американская актриса Натали Портман в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert рассказала
, как начавшаяся в 13-летнем возрасте карьера в кино повлияла на ее дальнейшую жизнь.
Портман получила всемирную известность после того, как снялась в драмах "Леон" (1994) "Красивые девушки" (1996). По словам обладательницы премии "Оскар", она понимала, что ее изображали, в основном СМИ, как "Лолиту".
"Сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности, потому что это меня пугало. Все это заставило меня чувствоваться себя в безопасности только, когда я говорила: "Я — консервативная, серьезная и умная. Вы должны уважать меня", — прокомментировала Портман.
В результате актриса построила вокруг себя "крепость", чтобы защититься: в какой-то момент она даже отказалась целоваться в кадре и сниматься в интимных сценах.
"Когда я стала старше, у многих сложилось обо мне такое впечатление, что я — сверхсерьезная, скромная и консервативная. Я сознательно шла к этому", — рассказала Натали Портман.