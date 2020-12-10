https://ria.ru/20201210/polikliniki-1588654411.html
Собянин рассказал о работе московских поликлиник в новогодние праздники
Собянин рассказал о работе московских поликлиник в новогодние праздники
Поликлиники Москвы будут работать в новогодние праздники в усиленном режиме, социальные и волонтерские службы будут также осуществлять свою деятельность в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:32
2020-12-10T18:32
2020-12-10T18:32
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Поликлиники Москвы будут работать в новогодние праздники в усиленном режиме, социальные и волонтерские службы будут также осуществлять свою деятельность в праздничные дни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Конечно, в выходные дни люди тоже болеют, поэтому им нужна и поликлиническая, и медицинская помощь. Поэтому поликлиники будут в усиленном режиме работать, чем предыдущие годы. Социальные службы и волонтеры будут также работать в эти выходные праздничные дни для того, чтобы обеспечить лекарствами, продовольственными товарами людей, которые находятся на самоизоляции в домашнем режиме", - сказал Собянин в эфире "России 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588650169.html
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сергей собянин, москва, общество