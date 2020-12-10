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Архангельская область
Архангельская область
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Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса
Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:24
2020-12-10T12:24
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава Поморья аргументировал новые меры необходимостью поддержать бизнес-сообщество в период пандемии и стабилизировать рынок труда и занятости в регионе. В частности, он предлагает продлить на следующий год действие налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) в случае, когда налог исчисляется с доходов, уменьшенных на величину расходов. Такая льготная ставка была введена в апреле 2020 года в связи с необходимостью поддержать предпринимательское сообщество в сложных условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении."Мы предлагаем действие уже принятого решения о льготной ставке УСН продлить на весь 2021 год. То есть, при применении схемы "доходы минус расходы" по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка останется на уровне 8%. При этом по схеме "доходы" ставка также останется пониженной – 4%", - написал Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.Вторая инициатива губернатора, внесенная на рассмотрение депутатов, касается отмены в России с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).В этой связи вслед за введением нового периода действия льгот по УСН в регионе предлагается расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН), отмечает пресс-служба.Глава региона добавил, что вносимые им на рассмотрение областного депутатского корпуса инициативы направлены, в том числе, и на наиболее комфортное самочувствие регионального бизнеса, который во многом формирует рынок труда и занятости в регионе.Вместе с тем, Цыбульский отметил, что время до проведения очередной сессии областного Собрания депутатов, которая намечена на 16 декабря, позволяет "подумать и над другими возможностями улучшения инвестиционного климата" в регионе.По данным УФНС России по Архангельской области и НАО, в 2019 году на территории региона было зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, которые сегодня пользуются единым налогом на вмененный доход. В соответствии с грядущими региональными изменениями данная категория малого бизнеса сможет комфортно перейти на удобный налоговый режим и воспользоваться предоставляемыми льготами, отметили в пресс-службе.
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александр цыбульский

Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса

12:24 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Поморья аргументировал новые меры необходимостью поддержать бизнес-сообщество в период пандемии и стабилизировать рынок труда и занятости в регионе. В частности, он предлагает продлить на следующий год действие налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) в случае, когда налог исчисляется с доходов, уменьшенных на величину расходов. Такая льготная ставка была введена в апреле 2020 года в связи с необходимостью поддержать предпринимательское сообщество в сложных условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.
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"Мы предлагаем действие уже принятого решения о льготной ставке УСН продлить на весь 2021 год. То есть, при применении схемы "доходы минус расходы" по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка останется на уровне 8%. При этом по схеме "доходы" ставка также останется пониженной – 4%", - написал Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.
Вторая инициатива губернатора, внесенная на рассмотрение депутатов, касается отмены в России с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).
В этой связи вслед за введением нового периода действия льгот по УСН в регионе предлагается расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН), отмечает пресс-служба.
"Для того чтобы переход на патентную систему налогообложения для бо́льшего числа предпринимателей был максимального комфортным, к действующему перечню из 65 видов деятельности по льготе на ПСН добавляем еще 22, итого таких видов будет 87. Здесь же предлагаем увеличить площадь залов торговли и общепита, которые подпадают под ПСН, – с 50 до 150 квадратных метров", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Глава региона добавил, что вносимые им на рассмотрение областного депутатского корпуса инициативы направлены, в том числе, и на наиболее комфортное самочувствие регионального бизнеса, который во многом формирует рынок труда и занятости в регионе.
Вместе с тем, Цыбульский отметил, что время до проведения очередной сессии областного Собрания депутатов, которая намечена на 16 декабря, позволяет "подумать и над другими возможностями улучшения инвестиционного климата" в регионе.
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По данным УФНС России по Архангельской области и НАО, в 2019 году на территории региона было зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, которые сегодня пользуются единым налогом на вмененный доход. В соответствии с грядущими региональными изменениями данная категория малого бизнеса сможет комфортно перейти на удобный налоговый режим и воспользоваться предоставляемыми льготами, отметили в пресс-службе.
 
Архангельская областьАлександр Цыбульский
 
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