https://ria.ru/20201210/podderzhka-1588569096.html

Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса

Глава Поморья предложил новые меры поддержки регионального бизнеса

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:24

2020-12-10T12:24

2020-12-10T12:24

архангельская область

александр цыбульский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299bb2424f996e75d8f342796560ed97.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил в областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава Поморья аргументировал новые меры необходимостью поддержать бизнес-сообщество в период пандемии и стабилизировать рынок труда и занятости в регионе. В частности, он предлагает продлить на следующий год действие налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) в случае, когда налог исчисляется с доходов, уменьшенных на величину расходов. Такая льготная ставка была введена в апреле 2020 года в связи с необходимостью поддержать предпринимательское сообщество в сложных условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении."Мы предлагаем действие уже принятого решения о льготной ставке УСН продлить на весь 2021 год. То есть, при применении схемы "доходы минус расходы" по упрощенной системе налогообложения налоговая ставка останется на уровне 8%. При этом по схеме "доходы" ставка также останется пониженной – 4%", - написал Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.Вторая инициатива губернатора, внесенная на рассмотрение депутатов, касается отмены в России с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).В этой связи вслед за введением нового периода действия льгот по УСН в регионе предлагается расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН), отмечает пресс-служба.Глава региона добавил, что вносимые им на рассмотрение областного депутатского корпуса инициативы направлены, в том числе, и на наиболее комфортное самочувствие регионального бизнеса, который во многом формирует рынок труда и занятости в регионе.Вместе с тем, Цыбульский отметил, что время до проведения очередной сессии областного Собрания депутатов, которая намечена на 16 декабря, позволяет "подумать и над другими возможностями улучшения инвестиционного климата" в регионе.По данным УФНС России по Архангельской области и НАО, в 2019 году на территории региона было зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, которые сегодня пользуются единым налогом на вмененный доход. В соответствии с грядущими региональными изменениями данная категория малого бизнеса сможет комфортно перейти на удобный налоговый режим и воспользоваться предоставляемыми льготами, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201204/kapremont-1587690404.html

https://ria.ru/20201202/zhilstroitelstvo-1587426000.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский