Останки красноармейцев ВОВ перезахоронили под Самарой
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на мемориале Сопка Героев останков 11 советских летчиков, обнаруженных поисковиками,
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Останки двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну, перезахоронили на кладбище в Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самарской области с почестями перезахоронили останки двух красноармейцев 120-й отдельной стрелковой бригады Абызова Ивана Никитовича и его боевого товарища - неизвестного солдата, погибших в Великую Отечественную войну", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла на городском кладбище в городе Чапаевске с отданием воинских почестей и оружейным салютом. В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар Чапаевска Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города.
Останки были обнаружены поисковиками в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с ними нашли солдатский медальон, в котором сохранилась записка с личными данными красноармейца Ивана Никитовича Абызова 1903 года рождения, уроженца села Губащево Куйбышевской области. Так как Абызов был найден в одной воронке со своим боевым товарищем - неизвестным солдатом, их перезахоронили в одной могиле.