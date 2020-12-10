https://ria.ru/20201210/perezakhoronenie-1588583389.html

Останки красноармейцев ВОВ перезахоронили под Самарой

Останки красноармейцев ВОВ перезахоронили под Самарой

Останки двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну, перезахоронили на кладбище в Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального военного РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:17

2020-12-10T13:17

2020-12-10T13:17

чапаевск

самарская область

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САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Останки двух красноармейцев, погибших в Великую Отечественную войну, перезахоронили на кладбище в Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."В Самарской области с почестями перезахоронили останки двух красноармейцев 120-й отдельной стрелковой бригады Абызова Ивана Никитовича и его боевого товарища - неизвестного солдата, погибших в Великую Отечественную войну", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, церемония перезахоронения останков красноармейцев прошла на городском кладбище в городе Чапаевске с отданием воинских почестей и оружейным салютом. В траурной церемонии приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар Чапаевска Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города.Останки были обнаружены поисковиками в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с ними нашли солдатский медальон, в котором сохранилась записка с личными данными красноармейца Ивана Никитовича Абызова 1903 года рождения, уроженца села Губащево Куйбышевской области. Так как Абызов был найден в одной воронке со своим боевым товарищем - неизвестным солдатом, их перезахоронили в одной могиле.

https://ria.ru/20201208/sotsvyplaty-1588301936.html

чапаевск

самарская область

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чапаевск, самарская область