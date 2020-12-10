https://ria.ru/20201210/onkologiya-1588641470.html

Эксперт рассказала, как снизить стоимость лечения рака

Эксперт рассказала, как снизить стоимость лечения рака

Наследственными являются около 5-10% онкологических заболеваний, их раннее выявление позволит существенно повысить эффективность и снизить стоимость лечения,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:45

2020-12-10T17:45

2020-12-10T17:54

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наследственными являются около 5-10% онкологических заболеваний, их раннее выявление позволит существенно повысить эффективность и снизить стоимость лечения, сообщила медицинский директор российской инновационной компании по исследовании генома Evogen Елена Баранова.Генетические исследования, позволяющие определить склонность человека к наследственным заболеваниям, по ее словам, не только спасают жизни людей, выявляя рак на самой ранней стадии, но также дают существенный экономический эффект на уровне национальной системы здравоохранения, поскольку на лечение первой и второй стадий рака требуется значительно меньше средств, чем для случаев, когда болезнь уже запущена.В частности, по ее словам, в Москве в 2018 году был реализован проект по выявлению носительства наследственных опухолевых синдромов среди женщин старше 18 лет. Ученые исследование материал более 100 тысяч женщин и сделали ряд интересных находок, в том числе были выявлены несколько случаев онкологических заболеваний первой и второй стадии, и было начато своевременное лечение.Баранова отметила, что выживаемость пациентов при лечении рака на ранних стадиях составляет 90-95% против 5-10% при позднем выявлении. При этом затраты на лечение третьей и последней, четвертой стадии рака в России в среднем составляют около 3 миллионов рублей на одного пациента, выявление болезни на ранней стадии позволяет сократить эти расходы до 300-400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201210/rak-1588613492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество