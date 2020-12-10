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https://ria.ru/20201210/onkologiya-1588641470.html
Эксперт рассказала, как снизить стоимость лечения рака
Эксперт рассказала, как снизить стоимость лечения рака
Наследственными являются около 5-10% онкологических заболеваний, их раннее выявление позволит существенно повысить эффективность и снизить стоимость лечения,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:45
2020-12-10T17:54
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наследственными являются около 5-10% онкологических заболеваний, их раннее выявление позволит существенно повысить эффективность и снизить стоимость лечения, сообщила медицинский директор российской инновационной компании по исследовании генома Evogen Елена Баранова.Генетические исследования, позволяющие определить склонность человека к наследственным заболеваниям, по ее словам, не только спасают жизни людей, выявляя рак на самой ранней стадии, но также дают существенный экономический эффект на уровне национальной системы здравоохранения, поскольку на лечение первой и второй стадий рака требуется значительно меньше средств, чем для случаев, когда болезнь уже запущена.В частности, по ее словам, в Москве в 2018 году был реализован проект по выявлению носительства наследственных опухолевых синдромов среди женщин старше 18 лет. Ученые исследование материал более 100 тысяч женщин и сделали ряд интересных находок, в том числе были выявлены несколько случаев онкологических заболеваний первой и второй стадии, и было начато своевременное лечение.Баранова отметила, что выживаемость пациентов при лечении рака на ранних стадиях составляет 90-95% против 5-10% при позднем выявлении. При этом затраты на лечение третьей и последней, четвертой стадии рака в России в среднем составляют около 3 миллионов рублей на одного пациента, выявление болезни на ранней стадии позволяет сократить эти расходы до 300-400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201210/rak-1588613492.html
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60
здоровье - общество, общество

Эксперт рассказала, как снизить стоимость лечения рака

17:45 10.12.2020 (обновлено: 17:54 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРадиационно-защитный бокс для работы с радиоактивными изотопами в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины
Радиационно-защитный бокс для работы с радиоактивными изотопами в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наследственными являются около 5-10% онкологических заболеваний, их раннее выявление позволит существенно повысить эффективность и снизить стоимость лечения, сообщила медицинский директор российской инновационной компании по исследовании генома Evogen Елена Баранова.

"Ни для кого ни секрет, что 5-10% опухолей злокачественных – это наследственные опухолевые синдромы. И далеко не только рак молочной железы и рак яичников, как я сказала, это может быть абсолютно практически любой вид рака",- заявила Баранова на открытом научно-практическом форуме "Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения".

Генетические исследования, позволяющие определить склонность человека к наследственным заболеваниям, по ее словам, не только спасают жизни людей, выявляя рак на самой ранней стадии, но также дают существенный экономический эффект на уровне национальной системы здравоохранения, поскольку на лечение первой и второй стадий рака требуется значительно меньше средств, чем для случаев, когда болезнь уже запущена.
В частности, по ее словам, в Москве в 2018 году был реализован проект по выявлению носительства наследственных опухолевых синдромов среди женщин старше 18 лет. Ученые исследование материал более 100 тысяч женщин и сделали ряд интересных находок, в том числе были выявлены несколько случаев онкологических заболеваний первой и второй стадии, и было начато своевременное лечение.
Баранова отметила, что выживаемость пациентов при лечении рака на ранних стадиях составляет 90-95% против 5-10% при позднем выявлении. При этом затраты на лечение третьей и последней, четвертой стадии рака в России в среднем составляют около 3 миллионов рублей на одного пациента, выявление болезни на ранней стадии позволяет сократить эти расходы до 300-400 тысяч рублей.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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