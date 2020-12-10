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Подмосковные власти оценили вероятность введения новых ограничений
Подмосковные власти оценили вероятность введения новых ограничений
Власти Подмосковья постараются избежать введения дополнительных ограничений по коронавирусу в ближайшее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:29
2020-12-10T21:29
2020-12-10T22:01
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Подмосковья постараются избежать введения дополнительных ограничений по коронавирусу в ближайшее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы постараемся избежать ограничений (по коронавирусу - ред.), про карантин я вообще не говорю - это самое страшное, что может быть... Мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье)