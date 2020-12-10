https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588682291.html

Подмосковные власти оценили вероятность введения новых ограничений

Подмосковные власти оценили вероятность введения новых ограничений

Власти Подмосковья постараются избежать введения дополнительных ограничений по коронавирусу в ближайшее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:29

2020-12-10T21:29

2020-12-10T22:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Подмосковья постараются избежать введения дополнительных ограничений по коронавирусу в ближайшее время, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы постараемся избежать ограничений (по коронавирусу - ред.), про карантин я вообще не говорю - это самое страшное, что может быть... Мы не хотим ограничений, но мы не хотим, чтобы люди оказывались на ИВЛ", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье)