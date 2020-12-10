https://ria.ru/20201210/odnoklassniki-1588592017.html

Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Одноклассники подвели итоги ежегодной премии "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:58

2020-12-10T13:58

2020-12-10T13:59

культура

одноклассники

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Одноклассники подвели итоги ежегодной премии "Самый ОК!" на основе голосования пользователей. Победителем в номинации "Лучший фильм" стала картина "Лед 2". За нее проголосовали 35% пользователей. "Лед 2" лишь на 3% опередил фильм "Доктор Лиза", который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте — "Стрельцов".Сериалом года стала комедийно-драматическая "Ольга" от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали "Зулейха открывает глаза" (21%) от "России 1" и "Эпидемия" (20%) от телеканала ТВ-3.Победителем в номинации "Шоу года" стал пятый сезон детского музыкального проекта "Ты супер!", который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу "Ледниковый период" от Первого канала, третью строчку занял "Решала", который идет на телеканале ЧЕ! (19%). Хитом года пользователи назвали песню "Девочка танцуй" от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. Она обошла трек "Краш" от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и "Французский поцелуй" от Миши Марвина & Ханны (20%).Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети. Одноклассники проводят премию "Самый ОК!" в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.

https://ria.ru/20201125/odnoklassniki-1586268299.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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