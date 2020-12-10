https://ria.ru/20201210/oborudovanie-1588588731.html

В Липецкой области 56 медучреждений получили цифровое оборудование

В Липецкой области 56 медучреждений получили цифровое оборудование

Порядка 56 медицинских организаций Липецкой области получили новое цифровое оборудование, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:44

2020-12-10T13:44

2020-12-10T13:44

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/142226/41/1422264131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cd8ad39e5ef73ab1dab79334169ddd1.jpg

ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА. Порядка 56 медицинских организаций Липецкой области получили новое цифровое оборудование, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Автоматизация, по словам губернатора, значительно упростит повседневную работу врачей. Все компьютеры заведены в защищенную сеть передачи данных и имеют доступ к региональной информационно-аналитической системе, где будет храниться электронная медицинская карта пациента, а также результаты осмотров, анализов. В электронной системе будут оформляться и храниться листы нетрудоспособности, производиться выписка электронных рецептов на льготное лекарственное обеспечение.Новое оборудование закуплено в рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение".По словам губернатора Артамонова, переход на электронный медицинский документооборот будет проходить поэтапно.

https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587507574.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область