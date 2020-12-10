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В Липецкой области 56 медучреждений получили цифровое оборудование
В Липецкой области 56 медучреждений получили цифровое оборудование
Порядка 56 медицинских организаций Липецкой области получили новое цифровое оборудование, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:44
2020-12-10T13:44
2020-12-10T13:44
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА. Порядка 56 медицинских организаций Липецкой области получили новое цифровое оборудование, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Автоматизация, по словам губернатора, значительно упростит повседневную работу врачей. Все компьютеры заведены в защищенную сеть передачи данных и имеют доступ к региональной информационно-аналитической системе, где будет храниться электронная медицинская карта пациента, а также результаты осмотров, анализов. В электронной системе будут оформляться и храниться листы нетрудоспособности, производиться выписка электронных рецептов на льготное лекарственное обеспечение.Новое оборудование закуплено в рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение".По словам губернатора Артамонова, переход на электронный медицинский документооборот будет проходить поэтапно.
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА.
Порядка 56 медицинских организаций Липецкой области
получили новое цифровое оборудование, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Автоматизация, по словам губернатора, значительно упростит повседневную работу врачей. Все компьютеры заведены в защищенную сеть передачи данных и имеют доступ к региональной информационно-аналитической системе, где будет храниться электронная медицинская карта пациента, а также результаты осмотров, анализов. В электронной системе будут оформляться и храниться листы нетрудоспособности, производиться выписка электронных рецептов на льготное лекарственное обеспечение.
"Это позволит врачам меньше времени уделять заполнению необходимых бумаг и форм, и больше внимания уделять пациентам", - отметил Артамонов.
Новое оборудование закуплено в рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение".
По словам губернатора Артамонова, переход на электронный медицинский документооборот будет проходить поэтапно.