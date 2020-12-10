https://ria.ru/20201210/novosibirsk-1588537393.html

В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице

В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице

Минздрав Новосибирской области назвал фейком информацию некоторых СМИ о смерти пациента с коронавирусом в городской больнице №11 Новосибирска из-за отключения... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:49

2020-12-10T08:49

2020-12-10T08:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области назвал фейком информацию некоторых СМИ о смерти пациента с коронавирусом в городской больнице №11 Новосибирска из-за отключения подачи кислорода.Ранее в СМИ со ссылкой на дочь пациента горбольницы №11 появилась информация о его смерти от коронавируса якобы после отключения в инфекционном госпитале на несколько часов подачи кислорода."Информация о смерти пациента в больнице №11 из-за отключения кислорода – фейк. Больница №11 обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями ряда СМИ о том, что в инфекционном госпитале на базе этой больницы отключение кислорода привело к смерти пациента. За все время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было", - говорится в комментарии облминздрава.В министерстве отметили, что в стационарах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом и оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, в том числе в больнице №11, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно.В министерстве добавили, что во всех больницах, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны в количестве, необходимом для бесперебойной работы этой системы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/kislorod-1586572872.html

https://ria.ru/20201116/kislorod-1584814139.html

новосибирск

новосибирская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, происшествия