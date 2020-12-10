https://ria.ru/20201210/niderlandy-1588670378.html

Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

Российского посла Александра Шульгина 9 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Нидерландов для обсуждения ситуации с дипломатами, обвиненными в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:46

2020-12-10T19:46

2020-12-10T20:11

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мид нидерландов

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российского посла Александра Шульгина 9 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Нидерландов для обсуждения ситуации с дипломатами, обвиненными в "шпионаже", заявили РИА Новости в голландском МИД.В ведомстве уточнили, что двоих сотрудников посольства России в Гааге объявили персонами нон грата, они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель."Они были аккредитованы в качестве дипломатов, но занимались разведывательной деятельностью", — утверждают в министерстве.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов. Сотрудники посольства якобы занимались поиском конфиденциальной информации в области высоких технологий.Как рассказали в посольстве России в Гааге, в ноте МИД Нидерландов говорится, что россияне якобы вели "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом". При этом в голландском ведомстве не привели никаких доказательств подобных обвинений. В дипмиссии заявили, что Москва примет ответные меры.

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588656041.html

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александр шульгин, мид нидерландов, москва, россия, гаага, нидерланды, в мире