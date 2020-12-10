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Российского посла вызвали в МИД Нидерландов
Российского посла вызвали в МИД Нидерландов
Российского посла Александра Шульгина 9 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Нидерландов для обсуждения ситуации с дипломатами, обвиненными в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:46
2020-12-10T20:11
александр шульгин
мид нидерландов
москва
россия
гаага
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российского посла Александра Шульгина 9 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Нидерландов для обсуждения ситуации с дипломатами, обвиненными в "шпионаже", заявили РИА Новости в голландском МИД.В ведомстве уточнили, что двоих сотрудников посольства России в Гааге объявили персонами нон грата, они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель."Они были аккредитованы в качестве дипломатов, но занимались разведывательной деятельностью", — утверждают в министерстве.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов. Сотрудники посольства якобы занимались поиском конфиденциальной информации в области высоких технологий.Как рассказали в посольстве России в Гааге, в ноте МИД Нидерландов говорится, что россияне якобы вели "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом". При этом в голландском ведомстве не привели никаких доказательств подобных обвинений. В дипмиссии заявили, что Москва примет ответные меры.
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александр шульгин, мид нидерландов, москва, россия, гаага, нидерланды, в мире

Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

19:46 10.12.2020 (обновлено: 20:11 10.12.2020)
 
© ANP / Robin UtrechtПосольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство Российской Федерации в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© ANP / Robin Utrecht
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российского посла Александра Шульгина 9 декабря вызвали в Министерство иностранных дел Нидерландов для обсуждения ситуации с дипломатами, обвиненными в "шпионаже", заявили РИА Новости в голландском МИД.
В ведомстве уточнили, что двоих сотрудников посольства России в Гааге объявили персонами нон грата, они должны покинуть Нидерланды в течение двух недель.
"Они были аккредитованы в качестве дипломатов, но занимались разведывательной деятельностью", — утверждают в министерстве.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов. Сотрудники посольства якобы занимались поиском конфиденциальной информации в области высоких технологий.
Как рассказали в посольстве России в Гааге, в ноте МИД Нидерландов говорится, что россияне якобы вели "деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом". При этом в голландском ведомстве не привели никаких доказательств подобных обвинений. В дипмиссии заявили, что Москва примет ответные меры.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Александр ШульгинМИД НидерландовМоскваРоссияГаагаНидерландыВ мире
 
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