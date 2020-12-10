https://ria.ru/20201210/nesovershennoletnie-1588621304.html

Путин призвал расширить примирительную практику в отношении подростков

Путин призвал расширить примирительную практику в отношении подростков

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон, при этом... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:22

2020-12-10T16:22

2020-12-10T16:22

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон, при этом он указал на то, что нужно исключить возможность давления на потерпевших."Расширение примирительной практики может быть и востребовано, особенно в отношении несовершеннолетних. Здесь важно только одно.. Необходимо продумать, как исключить давление на потерпевшего, если уход от уголовной ответственности возможен по примирению сторон, и это количество состава будет расширяться, то мы можем себе представить, что увеличится и количество случаев давления на потерпевшего с целью добиться этого самого примирения, что тоже недопустимо", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Вместе с тем он отметил, что вопрос "представляется абсолютно обоснованным", но предложение надо проработать "на государственном экспертном уровне".

https://ria.ru/20201210/sovet-1588609038.html

россия

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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество