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Путин призвал расширить примирительную практику в отношении подростков
Путин призвал расширить примирительную практику в отношении подростков
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон, при этом... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:22
2020-12-10T16:22
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон, при этом он указал на то, что нужно исключить возможность давления на потерпевших."Расширение примирительной практики может быть и востребовано, особенно в отношении несовершеннолетних. Здесь важно только одно.. Необходимо продумать, как исключить давление на потерпевшего, если уход от уголовной ответственности возможен по примирению сторон, и это количество состава будет расширяться, то мы можем себе представить, что увеличится и количество случаев давления на потерпевшего с целью добиться этого самого примирения, что тоже недопустимо", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Вместе с тем он отметил, что вопрос "представляется абсолютно обоснованным", но предложение надо проработать "на государственном экспертном уровне".
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество

Путин призвал расширить примирительную практику в отношении подростков

16:22 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон, при этом он указал на то, что нужно исключить возможность давления на потерпевших.
"Расширение примирительной практики может быть и востребовано, особенно в отношении несовершеннолетних. Здесь важно только одно.. Необходимо продумать, как исключить давление на потерпевшего, если уход от уголовной ответственности возможен по примирению сторон, и это количество состава будет расширяться, то мы можем себе представить, что увеличится и количество случаев давления на потерпевшего с целью добиться этого самого примирения, что тоже недопустимо", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Вместе с тем он отметил, что вопрос "представляется абсолютно обоснованным", но предложение надо проработать "на государственном экспертном уровне".

На это точно совершенно нужно внимательно посмотреть. Тем более, что речь идет о молодых людях, о несовершеннолетних. Это чрезвычайно важная и тонкая вещь для того, чтобы не погружать их туда, в уголовную среду... Такое поручение я обязательно дам.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
16:00
Путин провел встречу с членами СПЧ
 
РоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинОбщество
 
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