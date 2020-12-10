https://ria.ru/20201210/nagrazhdenie-1588592557.html

Лауреатов премии СВР по литературе и искусству наградили в Москве

Лауреатов премии СВР по литературе и искусству наградили в Москве

Лауреатами премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2020 год стали известные писатели и журналисты, из-под... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:00

2020-12-10T14:00

2020-12-10T16:39

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

анатолий антонов

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Лауреатами премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2020 год стали известные писатели и журналисты, из-под пера которых на протяжении многих лет выходили публикации и книги о прославленных отечественных разведчиках разных лет, издатели книг по истории СВР и мальчик - соавтор и главный герой патриотического видеоролика о внешней разведке.Церемония вручения премии состоялась в четверг в Москве в Доме Российского исторического общества в преддверии 100-летия Службы внешней разведки. Награду лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.Премии посмертно удостоен знаменитый историк СВР, полковник в отставке Владимир Антонов, ушедший из жизни в мае нынешнего года. "Владимир Сергеевич Антонов был не только опытным сотрудником разведки, но и талантливым писателем, журналистом, долгие годы делал свою работу, посвященную истории Службы внешней работки", - отметил Нарышкин."Я счастлив быть его младшим боевым товарищем. Мы работали с Владимиром Сергеевичем в течение четырех лет за пределами нашей страны. К сожалению, несколько месяцев назад Владимир Сергеевич ушел из жизни. Для всех нас это огромная утрата", - добавил директор СВР.По просьбе Нарышкина участники церемонии почтили память Антонова минутой молчания. Затем глава СВР передал медаль и диплом лауреата премии вдове и дочери писателя.Владимир Антонов был автором более 50 книг. Среди них - изданные в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии "Конон Молодый", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка". Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов в свое время принимал участие в работе над уникальным, не имеющим аналогов в истории мировых спецслужб, шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки". В 2003 году был удостоен премии СВР России за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке". Антонов неоднократно выступал в качестве эксперта в различных материалах РИА Новости, посвященных истории СВР. Свое последнее интервью, посвященное роли женщин в разведке, он дал агентству в марте нынешнего года.Писатель Александр Бондаренко награжден премией СВР за книгу "Алексей Ботян" о легендарном разведчике, Герое России Алексее Ботяне, вышедшей в нынешнем году в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия". В 2013 году Бондаренко получал премию Службы внешней разведки за книгу "Подлинная история "Майора Вихря", также посвященную Ботяну. В 2007 году Бондаренко был удостоен премии СВР за активную публицистическую деятельность.Бондаренко - член Союза писателей России и Союза журналистов. Лауреат премии ФСБ России, литературной премии Валентина Пикуля. В нынешнем году в серии ЖЗЛ также вышла книга писателя о легендарном начальнике нелегальной разведки КГБ СССР Юрии Дроздове.В нынешнем году свою третью премию СВР получил журналист, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов – за серию публикаций о выдающихся отечественных разведчиках. Эти материалы составили основу вышедшей также в серии ЖЗЛ "Молодой гвардии" книги Долгополова "Легендарные разведчики-3", которая была представлена в ходе нынешней церемонии.В 2014 году Долгополов удостоился премии СВР за книгу из серии ЖЗЛ о легендарном разведчике-нелегале, Герое Советского Союза Геворке Вартаняне, и цикл публикаций о внешней разведке, а в 2002 году – за книгу "С ними можно идти в разведку".Лауреатами премии СВР 2020 года стали руководители книжного издательства "Вече" - генеральный директор Леонид Палько и главный редактор Сергей Дмитриев за издание сборника книг по истории отечественной внешней разведки, посвященных 100-летию СВР.Возможно, самым необычным за всю историю премии СВР стало награждение Семена Захарова – подростка, ставшего главным героем видеоролика, снятого по собственной инициативе им со своим отцом. В ролике рассказывается, как мальчик, с увлечением читая сборник по истории российской разведки, узнает о подвигах, совершенных ее легендарными сотрудниками, в душе переживает испытания, выпавшие на их долю, и в итоге мечтает посвятить свою жизнь делу защиты Отечества. Премией отмечен вклад молодого человека в дело патриотического воспитания подрастающего поколения.Премия СВР присуждается с 2000 года за лучшие художественные произведения об отечественной разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже работавшего министром иностранных дел и премьер-министром России.Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.

https://ria.ru/20200305/1568160585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564160668.html

https://ria.ru/20201208/muzey-1588131039.html

москва

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), анатолий антонов, москва, общество