https://ria.ru/20201210/mordoviya-1588677768.html

В Мордовии создадут штаб по прохождению осенне-зимнего периода

В Мордовии создадут штаб по прохождению осенне-зимнего периода

Республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет создан в Мордовии для оперативного реагирования на аварийные ситуации, заявил врио главы... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:46

2020-12-10T20:46

2020-12-10T20:46

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саранск

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет создан в Мордовии для оперативного реагирования на аварийные ситуации, заявил врио главы республики Артем Здунов.Руководитель региона в четверг провел совещание по вопросу прохождения осенне-зимнего периода и аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения. Его участниками стали руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Ростехнадзора."В республике в последнее время участились аварийные ситуации на тепловых сетях в разных частях Мордовии. В понедельник мы столкнулись с этим в Саранске. В Зубово-Полянском районе два дня специалисты занимаются устранением аварии. Много других случаев. Это говорит о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова.По словам министра ЖКХ Игоря Чадова, из 23 муниципальных образований у 22-х имеются паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. "Проблем при подготовке не возникало, были проведены все необходимые гидравлические испытания, составлены акты о готовности сетей. Тем не менее, с начала отопительного сезона у нас уже зафиксировано 52 отключения тепла, имеющего статус аварийного, в том числе на этой неделе в Саранске и в поселке Явас Зубово-Полянского района", - отметил министр.Он заявил, что доля коммунальных сетей, износ которых превышает 60%, составляет в республике более 70%. Для их замены и реконструкции потребуется 21 миллиард рублей, из них 4 миллиарда необходимы на приведение в нормативное состояние тепловых сетей.Врио главы Мордовии дал указание руководителю Ростехнадзора в регионе Владимиру Расшивалину разобраться в причинах аварийных ситуаций и на будущее продумать работы, которые должны проводиться перед сдачей паспортов готовности.Также врио главы Мордовии отметил, что много вопросов вызывает работа городских управляющих компаний в Саранске, их еще предстоит проверить."В целом подготовку к отопительному сезону руководитель республики назвал неудовлетворительной. В этой связи по поручению врио главы Мордовии будет образован республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода", - подчеркивается в сообщении.Здунов отметил, что "штаб должен заниматься оперативным реагированием, знать, какие есть силы и средства, где и в каком объеме резервные бригады, запасы, в том числе по отоплению, что можно перебросить из района в район и какие возможности для привлечения есть у МЧС". "Такие штабы должны быть созданы в каждом муниципальном районе", - подчеркнул врио главы Мордовии.

https://ria.ru/20201209/lekarstva-1588429326.html

https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск, общество