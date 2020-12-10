Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201210/mordoviya-1588677768.html
В Мордовии создадут штаб по прохождению осенне-зимнего периода
В Мордовии создадут штаб по прохождению осенне-зимнего периода
Республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет создан в Мордовии для оперативного реагирования на аварийные ситуации, заявил врио главы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:46
2020-12-10T20:46
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саранск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_0:262:4709:2910_1920x0_80_0_0_335f62ec8406723f197d682721e56941.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет создан в Мордовии для оперативного реагирования на аварийные ситуации, заявил врио главы республики Артем Здунов.Руководитель региона в четверг провел совещание по вопросу прохождения осенне-зимнего периода и аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения. Его участниками стали руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Ростехнадзора."В республике в последнее время участились аварийные ситуации на тепловых сетях в разных частях Мордовии. В понедельник мы столкнулись с этим в Саранске. В Зубово-Полянском районе два дня специалисты занимаются устранением аварии. Много других случаев. Это говорит о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова.По словам министра ЖКХ Игоря Чадова, из 23 муниципальных образований у 22-х имеются паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. "Проблем при подготовке не возникало, были проведены все необходимые гидравлические испытания, составлены акты о готовности сетей. Тем не менее, с начала отопительного сезона у нас уже зафиксировано 52 отключения тепла, имеющего статус аварийного, в том числе на этой неделе в Саранске и в поселке Явас Зубово-Полянского района", - отметил министр.Он заявил, что доля коммунальных сетей, износ которых превышает 60%, составляет в республике более 70%. Для их замены и реконструкции потребуется 21 миллиард рублей, из них 4 миллиарда необходимы на приведение в нормативное состояние тепловых сетей.Врио главы Мордовии дал указание руководителю Ростехнадзора в регионе Владимиру Расшивалину разобраться в причинах аварийных ситуаций и на будущее продумать работы, которые должны проводиться перед сдачей паспортов готовности.Также врио главы Мордовии отметил, что много вопросов вызывает работа городских управляющих компаний в Саранске, их еще предстоит проверить."В целом подготовку к отопительному сезону руководитель республики назвал неудовлетворительной. В этой связи по поручению врио главы Мордовии будет образован республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода", - подчеркивается в сообщении.Здунов отметил, что "штаб должен заниматься оперативным реагированием, знать, какие есть силы и средства, где и в каком объеме резервные бригады, запасы, в том числе по отоплению, что можно перебросить из района в район и какие возможности для привлечения есть у МЧС". "Такие штабы должны быть созданы в каждом муниципальном районе", - подчеркнул врио главы Мордовии.
https://ria.ru/20201209/lekarstva-1588429326.html
https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151871/60/1518716018_240:0:4467:3170_1920x0_80_0_0_b156eb3ba6b37e0b5c6d7e82c076ae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем здунов, республика мордовия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск, общество

В Мордовии создадут штаб по прохождению осенне-зимнего периода

20:46 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода будет создан в Мордовии для оперативного реагирования на аварийные ситуации, заявил врио главы республики Артем Здунов.
Руководитель региона в четверг провел совещание по вопросу прохождения осенне-зимнего периода и аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения. Его участниками стали руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Ростехнадзора.
"В республике в последнее время участились аварийные ситуации на тепловых сетях в разных частях Мордовии. В понедельник мы столкнулись с этим в Саранске. В Зубово-Полянском районе два дня специалисты занимаются устранением аварии. Много других случаев. Это говорит о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону", - цитирует пресс-служба главы Мордовии слова Здунова.
По словам министра ЖКХ Игоря Чадова, из 23 муниципальных образований у 22-х имеются паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. "Проблем при подготовке не возникало, были проведены все необходимые гидравлические испытания, составлены акты о готовности сетей. Тем не менее, с начала отопительного сезона у нас уже зафиксировано 52 отключения тепла, имеющего статус аварийного, в том числе на этой неделе в Саранске и в поселке Явас Зубово-Полянского района", - отметил министр.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:01Республика Мордовия
Врио главы Мордовии потребовал нарастить неснижаемые запасы лекарств
Он заявил, что доля коммунальных сетей, износ которых превышает 60%, составляет в республике более 70%. Для их замены и реконструкции потребуется 21 миллиард рублей, из них 4 миллиарда необходимы на приведение в нормативное состояние тепловых сетей.
Врио главы Мордовии дал указание руководителю Ростехнадзора в регионе Владимиру Расшивалину разобраться в причинах аварийных ситуаций и на будущее продумать работы, которые должны проводиться перед сдачей паспортов готовности.
Также врио главы Мордовии отметил, что много вопросов вызывает работа городских управляющих компаний в Саранске, их еще предстоит проверить.
"В целом подготовку к отопительному сезону руководитель республики назвал неудовлетворительной. В этой связи по поручению врио главы Мордовии будет образован республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода", - подчеркивается в сообщении.
Здунов отметил, что "штаб должен заниматься оперативным реагированием, знать, какие есть силы и средства, где и в каком объеме резервные бригады, запасы, в том числе по отоплению, что можно перебросить из района в район и какие возможности для привлечения есть у МЧС". "Такие штабы должны быть созданы в каждом муниципальном районе", - подчеркнул врио главы Мордовии.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 14:32Республика Мордовия
Врио главы Мордовии рассказал о приоритетах в своей работе
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаранскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Лента новостейМолния