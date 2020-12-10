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https://ria.ru/20201210/molina-1588421109.html
Альфред Молина вновь станет Доктором Осьминогом
Альфред Молина вновь станет Доктором Осьминогом
Альфред Молина вернется к роли доктора Отто Октавиуса, которого также называют Доктором Осьминогом в "Человеке-пауке 3", сообщает THR. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:58
2020-12-10T06:58
культура
зендая
том холланд
кино и сериалы
новости культуры
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Альфред Молина вернется к роли доктора Отто Октавиуса, которого также называют Доктором Осьминогом в "Человеке-пауке 3", сообщает THR.Слухи о его появлении в картине ходили и раньше, но теперь информацию подтвердили крупные СМИ.Молина впервые сыграл этого персонажа — гениального ученого, который становится злодеем с семью металлическими щупальцами — в "Человеке-пауке 2" в 2004 году. Главную тогда сыграл Тоби Магуайар. В предстоящей ленте Человеком-пауком будет Том Холланд, а Доктором Стрэнджем — Бенедикт Камбербэтч. Ожидается, что в фильме также примут участие Зендая, Мариса Томей, Джейкоб Баталон и Тони Револори.Премьера пока запланирована на 17 декабря 2021 года.Предыдущий проект франшизы "Человек паук: Вдали от дома" заработал в мировом прокате более одного миллиарда долларов и стал самым успешным фильмом о культовом персонаже в истории.
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зендая, том холланд, кино и сериалы, новости культуры, бенедикт камбербэтч

Альфред Молина вновь станет Доктором Осьминогом

06:58 10.12.2020
 
© Columbia Pictures Corporation/Marvel Enterprises, 2004Кадр из фильма "Человек-паук 2"
Кадр из фильма Человек-паук 2 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Columbia Pictures Corporation/Marvel Enterprises, 2004
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Альфред Молина вернется к роли доктора Отто Октавиуса, которого также называют Доктором Осьминогом в "Человеке-пауке 3", сообщает THR.
Слухи о его появлении в картине ходили и раньше, но теперь информацию подтвердили крупные СМИ.
Молина впервые сыграл этого персонажа — гениального ученого, который становится злодеем с семью металлическими щупальцами — в "Человеке-пауке 2" в 2004 году. Главную тогда сыграл Тоби Магуайар.
В предстоящей ленте Человеком-пауком будет Том Холланд, а Доктором Стрэнджем — Бенедикт Камбербэтч. Ожидается, что в фильме также примут участие Зендая, Мариса Томей, Джейкоб Баталон и Тони Револори.
Премьера пока запланирована на 17 декабря 2021 года.
Предыдущий проект франшизы "Человек паук: Вдали от дома" заработал в мировом прокате более одного миллиарда долларов и стал самым успешным фильмом о культовом персонаже в истории.
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