На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
11:19 10.12.2020 (обновлено: 12:17 10.12.2020)
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отказавшую в октябре российскую систему получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции ввели в строй, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", трижды отказывала в октябре. Тогда в "Роскосмосе" рассказали агентству, что после третьего отключения "Электрона" экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей". В дальнейшем о восстановлении работы "Электрона" не сообщалось.
"Экипаж МКС провел работу по включению системы "Электрон-ВМ". В настоящее время оборудование работает штатно", - заявил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.