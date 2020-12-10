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На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода
Отказавшую в октябре российскую систему получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции ввели в строй, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:19
2020-12-10T12:17
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отказавшую в октябре российскую систему получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции ввели в строй, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", трижды отказывала в октябре. Тогда в "Роскосмосе" рассказали агентству, что после третьего отключения "Электрона" экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей". В дальнейшем о восстановлении работы "Электрона" не сообщалось.Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

На МКС восстановили работу российской системы получения кислорода

11:19 10.12.2020 (обновлено: 12:17 10.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отказавшую в октябре российскую систему получения кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции ввели в строй, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", трижды отказывала в октябре. Тогда в "Роскосмосе" рассказали агентству, что после третьего отключения "Электрона" экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей". В дальнейшем о восстановлении работы "Электрона" не сообщалось.

"Экипаж МКС провел работу по включению системы "Электрон-ВМ". В настоящее время оборудование работает штатно", - заявил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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