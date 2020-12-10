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Умные камеры в метро Москвы смогут находить людей, которым нужна помощь
Умные камеры в метро Москвы смогут находить людей, которым нужна помощь
Умные камеры в метро Москвы в следующем году смогут находить людей, которым срочно нужна медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:39
2020-12-10T13:39
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Умные камеры в метро Москвы в следующем году смогут находить людей, которым срочно нужна медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Ранее сообщалось, что в среду в 19.05 полицейские во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя женщина была на последних сроках беременности. Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро.
https://ria.ru/20201210/rody-1588531040.html
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максим ликсутов , москва, московский метрополитен, общество

Умные камеры в метро Москвы смогут находить людей, которым нужна помощь

13:39 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Умные камеры в метро Москвы в следующем году смогут находить людей, которым срочно нужна медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Станция московского метро Электрозаводская - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Полицейские приняли роды в московском метро
Ранее сообщалось, что в среду в 19.05 полицейские во время обхода вестибюля станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что 29-летняя женщина была на последних сроках беременности. Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро.
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 15:53
Власти Москвы рассказали, как работают камеры для распознавания силуэта
 
Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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