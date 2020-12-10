https://ria.ru/20201210/lyubimov-1588667825.html

Рязанская область достойна звания бережливого региона, считает губернатор

Рязанская область достойна звания бережливого региона, считает губернатор

Рязанская область стремится к тому, чтобы быть достойной званий "бережливый регион" и "бережливое управление", заявил в четверг губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:31

2020-12-10T19:31

2020-12-10T19:31

рязанская область

николай любимов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Рязанская область стремится к тому, чтобы быть достойной званий "бережливый регион" и "бережливое управление", заявил в четверг губернатор Николай Любимов на заседании координационного совета по внедрению практики "бережливого производства".Участники заседания подвели итоги работы в 2020 году и обсудили результаты, которых удалось достичь в офисах органов государственного управления с помощью методов "бережливого производства". Открывая встречу, губернатор напомнил, что проекты по сокращению потерь, повышению эффективности работы на основе принципов "бережливого производства" начаты во многих организациях социальной сферы, органах власти Рязанской области и подведомственных учреждениях."Мы стремимся к тому, чтобы звания "бережливый регион", "бережливое управление" характеризовали нашу работу по праву. Путь к этому лежит через масштабную и кропотливую работу по формированию "бережливого мышления" у сотрудников, развития "бережливой личности" у каждого работника – от руководителя до обслуживающего персонала. Это требует большой вовлечённости людей", - сказал Любимов.Глава региона поблагодарил директора "проектного офиса" по программе развития производственных систем в отрасли госкорпорации "Росатом" Константина Грабельникова за методологическую поддержку в реализации проектов и за передачу опыта по внедрению инструментов "бережливого производства" в органах госуправления. Грабельников, в свою очередь, подчеркнул, что Рязанская область стала одним из первых субъектов, реализующих проект "эффективный регион", и демонстрирует в нем хорошие результаты. Особо он отметил работу рязанских организаций, входящих в объединения "бережливого образования", а также успехи промышленных предприятий.В ходе заседания была представлена стратегия реализации программы "Бережливый регион - 2023". Одной из первоочередных задач было названо формирование координационных центров для системного контроля реализации проектов и тиражирования лучших практик по отраслям. Планируется, что на их базе будут созданы фабрики офисных процессов для комплексного обучения и вовлечения персонала в проектную деятельность. Пилотный проект уже запустили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений. Стратегия также предусматривает функционирование на постоянной основе системы оценки уровня внедрения бережливого производства для составления и реализации индивидуального плана развития учреждения.

https://ria.ru/20201210/sovet-1588656161.html

https://ria.ru/20201202/volontery-1587397639.html

https://ria.ru/20201208/vykhodnoy-1588185431.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рязанская область