https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html

Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер"

Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер"

Три атомных ледокола проекта "Лидер", которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:54

2020-12-10T11:54

2020-12-10T11:54

атомный ледокол "лидер"

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Три атомных ледокола проекта "Лидер", которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных."Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно", - сообщил он в ходе 10-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн.Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

https://ria.ru/20190905/1558353611.html

https://ria.ru/20190905/1558341817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атомный ледокол "лидер", экономика