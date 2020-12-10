https://ria.ru/20201210/ledokol-1588562835.html
Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер"
Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер"
Три атомных ледокола проекта "Лидер", которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:54
2020-12-10T11:54
2020-12-10T11:54
атомный ледокол "лидер"
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Три атомных ледокола проекта "Лидер", которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных."Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно", - сообщил он в ходе 10-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн.Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
https://ria.ru/20190905/1558353611.html
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атомный ледокол "лидер", экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости.
Три атомных ледокола проекта "Лидер"
, которые являются самыми мощными в мире, будут введены в эксплуатацию в 2027-2032 годах, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
"Ввод в эксплуатацию (головного) судна планируется в декабре 2027 года. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 и 2025 годах со сроками ввода в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно", - сообщил он в ходе 10-го международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн.
Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.