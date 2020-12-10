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Краснодарский край
https://ria.ru/20201210/kvartiry-1588638698.html
На Кубани дольщики проблемных домов получили 7,7 тысячи квартир
На Кубани дольщики проблемных домов получили 7,7 тысячи квартир
Краснодарский край в текущем году ввел в эксплуатацию 46 долгостроев, в результате дольщики получили 7,7 тысячи своих квартир, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:34
2020-12-10T17:34
краснодарский край
жилье
новороссийск
сочи
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году ввел в эксплуатацию 46 долгостроев, в результате дольщики получили 7,7 тысячи своих квартир, сообщает администрация региона.По словам первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, в рамках работы с Федеральным фондом защиты прав граждан на сегодня принято решение по 25 из 42 инвестиционно непривлекательных объектов. "По 18 домам – завершение строительства при непосредственном участии Регионального фонда. Еще по семи домам около 1000 дольщиков получили компенсации на сумму 1,4 миллиарда рублей", – приводит ведомство слова Алексеенко.Отмечается, что по каждому из проблемных объектов в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске есть дорожные карты. Кроме того, в ведомстве добавили, что сейчас в крае 45 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) возводят 72 многоквартирных дома. "Из них 54 объекта строятся с нарушением срока. Под критерии внесения в Единый реестр проблемных объектов попадают 4 ЖСК", - уточняют краевые власти.По их данным, чтобы рассчитывать на господдержку, у жилищно-строительного кооператива должны быть все разрешительные документы на стройку. Земля, на которой возводится объект, должна находиться в собственности либо в аренде у ЖСК, а не у частного лица. Кроме того, застройщик должен быть признан банкротом.За последние пять лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир.
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жилье, новороссийск, сочи, краснодарский край, общество

На Кубани дольщики проблемных домов получили 7,7 тысячи квартир

17:34 10.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Краснодарский край в текущем году ввел в эксплуатацию 46 долгостроев, в результате дольщики получили 7,7 тысячи своих квартир, сообщает администрация региона.

"В этом году уже ввели в эксплуатацию 46 долгостроев. Жители получили 7,7 тысячи своих законных квартир. Механизмов решения проблем обманутых дольщиков у нас сегодня достаточно – достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсации дольщикам. В 2021 году запланировано восстановить права граждан еще по 64 проблемным объектам, это около 10 тысяч квартир", – приводятся в сообщении слова главы региона Вениамина Кондратьева.

По словам первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, в рамках работы с Федеральным фондом защиты прав граждан на сегодня принято решение по 25 из 42 инвестиционно непривлекательных объектов. "По 18 домам – завершение строительства при непосредственном участии Регионального фонда. Еще по семи домам около 1000 дольщиков получили компенсации на сумму 1,4 миллиарда рублей", – приводит ведомство слова Алексеенко.
Отмечается, что по каждому из проблемных объектов в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске есть дорожные карты. Кроме того, в ведомстве добавили, что сейчас в крае 45 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) возводят 72 многоквартирных дома. "Из них 54 объекта строятся с нарушением срока. Под критерии внесения в Единый реестр проблемных объектов попадают 4 ЖСК", - уточняют краевые власти.
По их данным, чтобы рассчитывать на господдержку, у жилищно-строительного кооператива должны быть все разрешительные документы на стройку. Земля, на которой возводится объект, должна находиться в собственности либо в аренде у ЖСК, а не у частного лица. Кроме того, застройщик должен быть признан банкротом.
За последние пять лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир.
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