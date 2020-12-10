https://ria.ru/20201210/kuban-1588658549.html
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличили вдвое
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличили вдвое
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:52
2020-12-10T18:52
2020-12-10T18:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
здоровье - общество
кущевская
туапсинский район
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570073399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_253016b0277b75647c231c3418e1a92b.jpg
КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в этом году увеличено практически в два раза", - сказал Кондратьев. По его словам, по нацпроекту на закупку медоборудования и лекарств направлено почти 900 миллионов рублей."В сегодняшних непростых условиях мы обязаны уделять особое внимание поддержке жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми. Сейчас они в зоне особого риска", – отметил глава края.Он уточнил, что медучреждения получили 60 единиц оборудования: ангиографы, аппараты ИВЛ и УЗИ. "Важно, что это современнейшее оборудование поставляем не только в краевые больницы, но и в районные ЦРБ", – отметил Кондратьев.Он добавил, что две цифровые рентгеновские ангиографические системы закуплены для НИИ-Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского, по одному ангиографу начнут работу в Кущевском, Славянском, Туапсинском районах. Цена одного аппарата составляет более 40 миллионов рублей."Оборудование незаменимо для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы пройти такое обследование, жителям не придется ехать в краевые лечебные учреждения. Это особенно важно в условиях пандемии", – заявил губернатор. Также, по его словам, для медучреждений закупили 900 тысяч единиц лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20201124/kuban-1586021657.html
https://ria.ru/20201123/zakupka-1585945783.html
кущевская
туапсинский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570073399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f443a6743a1277279ed9c807e28783b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, здоровье - общество, кущевская, туапсинский район, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости.
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев
.
"Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в этом году увеличено практически в два раза", - сказал Кондратьев. По его словам, по нацпроекту на закупку медоборудования и лекарств направлено почти 900 миллионов рублей.
"В сегодняшних непростых условиях мы обязаны уделять особое внимание поддержке жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми. Сейчас они в зоне особого риска", – отметил глава края.
Он уточнил, что медучреждения получили 60 единиц оборудования: ангиографы, аппараты ИВЛ и УЗИ. "Важно, что это современнейшее оборудование поставляем не только в краевые больницы, но и в районные ЦРБ", – отметил Кондратьев.
Он добавил, что две цифровые рентгеновские ангиографические системы закуплены для НИИ-Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского, по одному ангиографу начнут работу в Кущевском
, Славянском, Туапсинском районах
. Цена одного аппарата составляет более 40 миллионов рублей.
"Оборудование незаменимо для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы пройти такое обследование, жителям не придется ехать в краевые лечебные учреждения. Это особенно важно в условиях пандемии", – заявил губернатор. Также, по его словам, для медучреждений закупили 900 тысяч единиц лекарственных препаратов.
Другие новости региона читайте здесь>>