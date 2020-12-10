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Краснодарский край
https://ria.ru/20201210/kuban-1588658549.html
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличили вдвое
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличили вдвое
Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:52
2020-12-10T18:52
краснодарский край
вениамин кондратьев
здоровье - общество
кущевская
туапсинский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев."Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в этом году увеличено практически в два раза", - сказал Кондратьев. По его словам, по нацпроекту на закупку медоборудования и лекарств направлено почти 900 миллионов рублей."В сегодняшних непростых условиях мы обязаны уделять особое внимание поддержке жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми. Сейчас они в зоне особого риска", – отметил глава края.Он уточнил, что медучреждения получили 60 единиц оборудования: ангиографы, аппараты ИВЛ и УЗИ. "Важно, что это современнейшее оборудование поставляем не только в краевые больницы, но и в районные ЦРБ", – отметил Кондратьев.Он добавил, что две цифровые рентгеновские ангиографические системы закуплены для НИИ-Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского, по одному ангиографу начнут работу в Кущевском, Славянском, Туапсинском районах. Цена одного аппарата составляет более 40 миллионов рублей."Оборудование незаменимо для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы пройти такое обследование, жителям не придется ехать в краевые лечебные учреждения. Это особенно важно в условиях пандемии", – заявил губернатор. Также, по его словам, для медучреждений закупили 900 тысяч единиц лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20201124/kuban-1586021657.html
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кущевская
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вениамин кондратьев, здоровье - общество, кущевская, туапсинский район, краснодарский край, общество

Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличили вдвое

18:52 10.12.2020
 
© РИА Новости / Георгий ЗимаревАппараты искусственной вентиляции легких в специализированной клинической инфекционной больнице в Краснодаре
Аппараты искусственной вентиляции легких в специализированной клинической инфекционной больнице в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" на Кубани увеличено почти в два раза, до 900 миллионов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Финансирование национального проекта "Здравоохранение" в этом году увеличено практически в два раза", - сказал Кондратьев. По его словам, по нацпроекту на закупку медоборудования и лекарств направлено почти 900 миллионов рублей.
"В сегодняшних непростых условиях мы обязаны уделять особое внимание поддержке жителей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми. Сейчас они в зоне особого риска", – отметил глава края.
Он уточнил, что медучреждения получили 60 единиц оборудования: ангиографы, аппараты ИВЛ и УЗИ. "Важно, что это современнейшее оборудование поставляем не только в краевые больницы, но и в районные ЦРБ", – отметил Кондратьев.
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Он добавил, что две цифровые рентгеновские ангиографические системы закуплены для НИИ-Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского, по одному ангиографу начнут работу в Кущевском, Славянском, Туапсинском районах. Цена одного аппарата составляет более 40 миллионов рублей.
"Оборудование незаменимо для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы пройти такое обследование, жителям не придется ехать в краевые лечебные учреждения. Это особенно важно в условиях пандемии", – заявил губернатор. Также, по его словам, для медучреждений закупили 900 тысяч единиц лекарственных препаратов.

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