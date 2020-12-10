https://ria.ru/20201210/koshki-1588643097.html

Истинно русская порода: что нужно знать об уходе за сибирской кошкой

Истинно русская порода: что нужно знать об уходе за сибирской кошкой

Сибирская кошка – это хищник с сильным характером, ставший любимцем многих россиян. Об особенностях его воспитания и уходе – в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:00

2020-12-10T18:00

2020-12-10T17:59

россия

кошки

домашние животные

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сибирская кошка – это хищник с сильным характером, ставший любимцем многих россиян. Об особенностях его воспитания и уходе – в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид сибирской кошкиТело этого домашнего хищника крупное, массивное, шея короткая, грудная клетка объемная, хвост широкий у основания и плавно сужающийся к закругленному кончику. Уши маленькие, а вот глаза большие. Чаще всего они бывают зеленого или голубого цвета.Кошки сибирской породы весят примерно 4-6 килограммов, коты - около 7-10, но бывает и 12. Рост у самок - 30 сантиметров. У котов-сибиряков больше - 40 сантиметров.Притом что сибирский кот считается полудлинношерстной породой, у него довольно густая водоотталкивающая шуба. В зимнее время она становится длиннее, вырастают пушистые "штанишки" и "воротник". Несмотря на такую "одежду", кошка все равно считается гипоаллергенной, особенно самки. Однако аллергикам, решившим завести сибиряка, все же стоит проконсультироваться с врачом.Окрас сибирской кошки бывает белый, кремовый, черный пятнистый, тигровый, голубой, черепаховый, серебристый шиншилловый, красный, двухцветный и трехцветный.Продолжительность жизни кошек сибирской породы - 15-20 лет.История происхожденияПрародителями котов-сибиряков признают бухарских кошек. Считается, что их в тайгу привезли с собой торговцы из Азии. Хищники "подружились" с местными котами, приспособились к суровому северному климату, отрастили теплую шубу и начали с успехом охотиться на грызунов, чем помогали людям.По всей России пушистые сибирские котята распространились благодаря русским купцам.Принято считать, что именно кот из Сибири является героем многих русских сказок. Часто особей этой породы называют национальной гордостью страны.ХарактерХищники этой породы умны, дружелюбны, привязаны к хозяину, но общение любят дозированное. Сибирские кошки имеют независимый и гордый характер, у них хорошо развит охотничий инстинкт.Часто этих котов сравнивают со сторожевыми собаками, так как они могут быть неприветливы к гостям и агрессивно защищать свою территорию, не любят шум. При этом сибиряки хорошо относятся к детям, но при неосторожном обращении с собой могут дать отпор. Ладят они и с другими домашними животными. Исключение составляют только птицы и грызуны, так как их сибирская кошка воспринимает как добычу.Эти питомцы обожают наблюдать за происходящим в квартире с высоты. Они могут сидеть на шкафах, холодильнике, книжных полках. Иногда представители сибирской породы кошек могут запрыгивать даже на люстру.Уход и содержаниеВ частном доме сибирскому котенку будет комфортнее, так как он сможет самостоятельно гулять по двору. Если животное проживает в квартире, важно не забывать выгуливать его на поводке.В жилище стоит оборудовать специальный уголок для игр питомца, приобрести ему большую лежанку. Если сибирская кошка будет спать на мебели, приготовьтесь регулярно чистить ее от шерсти.2-3 раза в неделю нужно вычесывать кота, в период линьки процедуру можно проводить чаще. К этому нужно приучать животное с детства.Банные процедуры стоит проводить раз в 3 месяца, а также регулярно чистить уши сибирской кошки смоченным ватным тампоном и протирать глаза.Поскольку сибиряки довольно крупные, то для них лучше выбрать просторный лоток закрытого типа. Наполнитель подойдет любой. Главное – чтобы понравился кошке.Обучение и дрессировкаПрежде всего, нужно приучить кота к лотку и когтеточке, а также объяснить, что нельзя залезать на обеденный стол и драть мебель.Представители этой породы умны, потому все легко запоминают. Сибирские кошки хорошо различают интонации и способны выучить простые команды. Например, по просьбе могут приносить свои игрушки или другие мелкие предметы. Главное – во время дрессировки не применять физическую силу и не говорить грубым тоном. Животное может обидеться и отказаться учиться. Потому уроки должны быть в игровой форме.Здоровье и болезниКоты этой породы имеют крепкое здоровье, потому живут довольно долго. Однако с возрастом или из-за неправильного ухода у них могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и ЖКТ. Бывает, что у сибирских кошек начинается аллергия, например, на цветочную пыльцу или пыль.Также важно помнить о систематической вакцинации домашнего животного и профилактике гельминтоза.ПитаниеКормить сибирских кошек можно как специализированными кормами, так и как натуральной пищей. Основу рациона должен составлять животный белок – около 70%, остальное – каши и овощи.В питание можно включать сырое или ошпаренное мясо, кроме свинины, морскую рыбу, отварные субпродукты, яйца раз в 7 дней, овощи, крупы, кроме манной, кисломолочные продукты и зелень. По рекомендациям ветеринара можно добавлять в еду необходимые сибирским котам витамины и минералы.Кормить питомца нужно два раза в день, в поилке постоянно должна быть вода.РазмножениеСамка-сибирячка впервые может родить здоровое потомство в возрасте одного года, хотя сибирская лесная кошка в дикой природе спаривается гораздо раньше – в пять месяцев. Однако в неволе так рано вязать ее не рекомендуется, так как организм животного еще формируется.Беременность длится порядка 66 дней. В одном помете может быть в среднем до 5 детенышей. Продолжать размножаться кошки сибирской породы могут до 10 лет.Если вы планируете разводить котят, соответствующих стандарту, сибирскую кошку следует вязать только с сибирским котом. Котята, рожденные от самки и самца разных пород, называются метисами и считаются беспородными.В возрасте трех и более месяцев котят сибирской кошки можно продавать. Цена их обычно - 20-25 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кошки, домашние животные