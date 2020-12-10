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Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах
Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице далеко не самая худшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:05
2020-12-10T18:05
2020-12-10T18:57
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице далеко не самая худшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом."Я должен сказать, что в Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Мэр пояснил что в столице создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому число выявленных больных достаточно высокое.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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