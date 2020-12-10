https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588642291.html

Ученые назвали долгосрочные неврологические осложнения COVID-19

Ученые назвали долгосрочные неврологические осложнения COVID-19

Ученые выявили долгосрочные неврологические осложнения коронавируса, которые наблюдаются даже у пациентов с умеренным течением болезни, сообщает Medicalxpress. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:52

2020-12-10T17:52

2020-12-10T17:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые выявили долгосрочные неврологические осложнения коронавируса, которые наблюдаются даже у пациентов с умеренным течением болезни, сообщает Medicalxpress.Специалисты Медицинской школы при Бостонском университете в Массачусетсе изучили данные более 900 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в больнице в период с 15 апреля по 1 июля. У 74 больных проявились неврологические симптомыТак, 18 пациентов перенесли инсульт, у 15 были судороги, 26 больным диагностировали энцефалопатию –дисфункцию мозга, включающую спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, протекающее с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). У некоторых других пациентов развилось повреждение нервов или проблемы с движением.По словам ведущего автора исследования Прии Ананд, часть неврологических проблем связаны с гиперактивным иммунным ответом, другие являются следствием перенесенного пациентом критического состояния. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша