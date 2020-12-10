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Ученые назвали долгосрочные неврологические осложнения COVID-19
Ученые назвали долгосрочные неврологические осложнения COVID-19
Ученые выявили долгосрочные неврологические осложнения коронавируса, которые наблюдаются даже у пациентов с умеренным течением болезни, сообщает Medicalxpress. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:52
2020-12-10T17:52
2020-12-10T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ученые выявили долгосрочные неврологические осложнения коронавируса, которые наблюдаются даже у пациентов с умеренным течением болезни, сообщает Medicalxpress.Специалисты Медицинской школы при Бостонском университете в Массачусетсе изучили данные более 900 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в больнице в период с 15 апреля по 1 июля. У 74 больных проявились неврологические симптомыТак, 18 пациентов перенесли инсульт, у 15 были судороги, 26 больным диагностировали энцефалопатию –дисфункцию мозга, включающую спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, протекающее с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). У некоторых других пациентов развилось повреждение нервов или проблемы с движением.По словам ведущего автора исследования Прии Ананд, часть неврологических проблем связаны с гиперактивным иммунным ответом, другие являются следствием перенесенного пациентом критического состояния. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Ученые выявили долгосрочные неврологические осложнения коронавируса, которые наблюдаются даже у пациентов с умеренным течением болезни, сообщает Medicalxpress.
Специалисты Медицинской школы при Бостонском университете в Массачусетсе изучили данные более 900 пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в больнице в период с 15 апреля по 1 июля. У 74 больных проявились неврологические симптомы
Так, 18 пациентов перенесли инсульт, у 15 были судороги, 26 больным диагностировали энцефалопатию –дисфункцию мозга, включающую спутанность сознания и делирий (психическое расстройство, протекающее с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций). У некоторых других пациентов развилось повреждение нервов или проблемы с движением.
По словам ведущего автора исследования Прии Ананд, часть неврологических проблем связаны с гиперактивным иммунным ответом, другие являются следствием перенесенного пациентом критического состояния.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.