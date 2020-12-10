https://ria.ru/20201210/khodorkovskiy-1588615280.html

Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин

Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин

Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:54

2020-12-10T15:54

2020-12-10T16:58

юкос

платон лебедев

михаил ходорковский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149359/32/1493593211_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_38d802772ab50966c3057b7f2c0c6423.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин."Он косвенно признал (вину - ред.), он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России 20 декабря 2013 года.

https://ria.ru/20200124/1563822611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юкос, платон лебедев, михаил ходорковский, владимир путин