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Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин
Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин
Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:54
2020-12-10T16:58
юкос
платон лебедев
михаил ходорковский
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин."Он косвенно признал (вину - ред.), он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России 20 декабря 2013 года.
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юкос, платон лебедев, михаил ходорковский, владимир путин

Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин

15:54 10.12.2020 (обновлено: 16:58 10.12.2020)
 
© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский в Киеве, Украина. 2014 год
Михаил Ходорковский в Киеве, Украина. 2014 год - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / David Azia
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Он косвенно признал (вину - ред.), он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России 20 декабря 2013 года.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января, 13:16
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ЮКОСПлатон ЛебедевМихаил ХодорковскийВладимир Путин
 
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