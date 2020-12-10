Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием, заявил Путин
15:54 10.12.2020 (обновлено: 16:58 10.12.2020)
© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский в Киеве, Украина. 2014 год
© AP Photo / David Azia
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Михаил Ходорковский косвенно признал вину в своем письме, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Он косвенно признал (вину - ред.), он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на это и помиловал для того, чтобы он мог общаться с мамой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России 20 декабря 2013 года.
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