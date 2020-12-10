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ФОМС: подход к контролю качества медпомощи требует новаций
ФОМС: подход к контролю качества медпомощи требует новаций
Риск-ориентированный подход к контролю качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС требует новаций и плотного взаимодействия территориальных фондов,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:15
2020-12-10T19:15
2020-12-10T19:15
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Риск-ориентированный подход к контролю качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС требует новаций и плотного взаимодействия территориальных фондов, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество-2020".Одна из сессий конференции была посвящена соблюдению прав граждан в сфере ОМС и выполнению в их отношении государственных гарантий.Представители ряда регионов в ходе сессии поделились своим опытом решения проблем повышения качества обслуживания пациентов в рамках ОМС. В частности, представитель Татарстана подробно рассказала обо всех этапах оказания онкологической помощи жителям республики; эксперт из Пермской области затронула тему бесплодия семейных пар и поделилась с коллегами опытом применения мультидисциплинарного подхода к лечению; специалист из Новосибирска посвятила свое выступление участию системы ОМС в реализации нацпроекта "Старшее поколение" в Новосибирской области.По общему мнению участников, для решения проблем, связанных с соблюдением прав пациентов и оказания им качественной медицинской помощи, необходима доработка существующих правил. Речь идет, в том числе, и о порядке экспертных мероприятий, проводимых территориальными фондами и страховыми медорганизациями для достижения большей результативности.В финале дискуссии Кравчук отметила, что в ФОМС ждут от регионов предложений, в том числе, по формированию рабочих групп по онкологии, обновлению экспертиз, методическим рекомендациям, а также по вопросам контроля и качества оказания ЭКО и медсопровождения старшего поколения. "Хотелось бы издать новый документ с позиции риск-ориентированного подхода, то есть с учетом отсечения ненужных экспертных мероприятий. Нужно оставить только то, что необходимо для повышения результативности экспертиз, проводимых территориальными фондами ОМС и страховыми медорганизациями", - заключила она.
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Риск-ориентированный подход к контролю качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС требует новаций и плотного взаимодействия территориальных фондов, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество-2020".
Одна из сессий конференции была посвящена соблюдению прав граждан в сфере ОМС и выполнению в их отношении государственных гарантий.
"Практически на выходе сегодня новые законодательные акты об изменениях в закон об ОМС. Эти изменения серьезны – они затронули механизмы проведения контроля и качества медицинской помощи. ФОМС предоставил дополнительные права как территориальным фондам, так и страховым медорганизациям. Изменились подходы к финансовому обеспечению и порядок оказания помощи федеральными медорганизациями", - отметила Кравчук.
Представители ряда регионов в ходе сессии поделились своим опытом решения проблем повышения качества обслуживания пациентов в рамках ОМС. В частности, представитель Татарстана подробно рассказала обо всех этапах оказания онкологической помощи жителям республики; эксперт из Пермской области
затронула тему бесплодия семейных пар и поделилась с коллегами опытом применения мультидисциплинарного подхода к лечению; специалист из Новосибирска
посвятила свое выступление участию системы ОМС в реализации нацпроекта "Старшее поколение" в Новосибирской области
.
По общему мнению участников, для решения проблем, связанных с соблюдением прав пациентов и оказания им качественной медицинской помощи, необходима доработка существующих правил. Речь идет, в том числе, и о порядке экспертных мероприятий, проводимых территориальными фондами и страховыми медорганизациями для достижения большей результативности.
"Мы должны четко понимать, какой объем помощи необходим, и где требуется вдумчивая корректировка. В достаточно сжатый срок нам с вами нужно разработать конкретный перечень тех реперных точек, которые лягут в основу риск-ориентированной модели. Сегодня мы обсуждали летальные исходы, непрофильную госпитализацию, повторное выставление счетов... Поступило предложение расширить и детализировать этот список. Риск-ориентированный подход нацелен, с одной стороны, на большую эффективность с точки зрения результативности медпомощи, с другой, - на эффективность использования средств", - подчеркнула модератор сессии.
В финале дискуссии Кравчук отметила, что в ФОМС ждут от регионов предложений, в том числе, по формированию рабочих групп по онкологии, обновлению экспертиз, методическим рекомендациям, а также по вопросам контроля и качества оказания ЭКО и медсопровождения старшего поколения. "Хотелось бы издать новый документ с позиции риск-ориентированного подхода, то есть с учетом отсечения ненужных экспертных мероприятий. Нужно оставить только то, что необходимо для повышения результативности экспертиз, проводимых территориальными фондами ОМС и страховыми медорганизациями", - заключила она.