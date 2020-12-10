https://ria.ru/20201210/kachestvo-1588664736.html

ФОМС: подход к контролю качества медпомощи требует новаций

ФОМС: подход к контролю качества медпомощи требует новаций

Риск-ориентированный подход к контролю качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС требует новаций и плотного взаимодействия территориальных фондов,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:15

2020-12-10T19:15

2020-12-10T19:15

обязательное медицинское страхование

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Риск-ориентированный подход к контролю качества оказания медицинской помощи в рамках ОМС требует новаций и плотного взаимодействия территориальных фондов, сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество-2020".Одна из сессий конференции была посвящена соблюдению прав граждан в сфере ОМС и выполнению в их отношении государственных гарантий.Представители ряда регионов в ходе сессии поделились своим опытом решения проблем повышения качества обслуживания пациентов в рамках ОМС. В частности, представитель Татарстана подробно рассказала обо всех этапах оказания онкологической помощи жителям республики; эксперт из Пермской области затронула тему бесплодия семейных пар и поделилась с коллегами опытом применения мультидисциплинарного подхода к лечению; специалист из Новосибирска посвятила свое выступление участию системы ОМС в реализации нацпроекта "Старшее поколение" в Новосибирской области.По общему мнению участников, для решения проблем, связанных с соблюдением прав пациентов и оказания им качественной медицинской помощи, необходима доработка существующих правил. Речь идет, в том числе, и о порядке экспертных мероприятий, проводимых территориальными фондами и страховыми медорганизациями для достижения большей результативности.В финале дискуссии Кравчук отметила, что в ФОМС ждут от регионов предложений, в том числе, по формированию рабочих групп по онкологии, обновлению экспертиз, методическим рекомендациям, а также по вопросам контроля и качества оказания ЭКО и медсопровождения старшего поколения. "Хотелось бы издать новый документ с позиции риск-ориентированного подхода, то есть с учетом отсечения ненужных экспертных мероприятий. Нужно оставить только то, что необходимо для повышения результативности экспертиз, проводимых территориальными фондами ОМС и страховыми медорганизациями", - заключила она.

https://ria.ru/20201207/servisy-1588077612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество