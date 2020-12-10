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Ислямов обжалует решение суда по энергетической блокаде Крыма
Ислямов обжалует решение суда по энергетической блокаде Крыма
Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов не признает юрисдикцию крымского суда, приговорившего его к 19 годам лишения свободы за... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:05
2020-12-10T11:19
европейский суд
международный уголовный суд
ленур ислямов
николай полозов
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов не признает юрисдикцию крымского суда, приговорившего его к 19 годам лишения свободы за организацию энергетической блокады полуострова, вердикт будет обжалован, заявил его адвокат Николай Полозов.В четверг Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима."Приговор не признается и будет обжалован в третий апелляционный суд общей юрисдикции. После прохождения необходимых процедур в рамках российской юрисдикции соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека", - сказал журналистам Полозов.По его словам, сейчас Ислямов находится в Киеве и чувствует себя хорошо.Полозов не исключил, что защита обратится в Международный уголовный суд. Адвокат заявил, что все преступления, в которых обвинялся Ислямов, произошли не в России, нет доказательств его непосредственной причастности к энергоблокаде, поэтому защита считает, что приговор вынесен незаконно."Позиция Ленура Ислямова заключается в полном непризнании юрисдикции суда Республики Крым, поскольку он считает Крым временно оккупированной территорией Украины", - добавил адвокат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20151123/1327034993.html
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европейский суд, международный уголовный суд, ленур ислямов, николай полозов, республика крым, украина

Ислямов обжалует решение суда по энергетической блокаде Крыма

11:05 10.12.2020 (обновлено: 11:19 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фото
Вице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов не признает юрисдикцию крымского суда, приговорившего его к 19 годам лишения свободы за организацию энергетической блокады полуострова, вердикт будет обжалован, заявил его адвокат Николай Полозов.
В четверг Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.
"Приговор не признается и будет обжалован в третий апелляционный суд общей юрисдикции. После прохождения необходимых процедур в рамках российской юрисдикции соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека", - сказал журналистам Полозов.
По его словам, сейчас Ислямов находится в Киеве и чувствует себя хорошо.
Поврежденный электрический пилон в районе села Чаплинка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2015
23 ноября 2015, 17:59
Косачев: энергетическая блокада - "акт прощания" Украины с КрымомВзрывы опор ЛЭП, из-за которых прекратилось энергоснабжение Крыма, говорят о том, что на Украине подхватили "эстафету" терактов, также заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Полозов не исключил, что защита обратится в Международный уголовный суд. Адвокат заявил, что все преступления, в которых обвинялся Ислямов, произошли не в России, нет доказательств его непосредственной причастности к энергоблокаде, поэтому защита считает, что приговор вынесен незаконно.
"Позиция Ленура Ислямова заключается в полном непризнании юрисдикции суда Республики Крым, поскольку он считает Крым временно оккупированной территорией Украины", - добавил адвокат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сергей Аксенов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2015
2 ноября 2015, 16:23
Аксенов: Ислямов использовал полученные доходы на борьбу с крымчанамиПо словам главы республики Сергея Аксенова, российский бизнесмену Ленур Ислямов использовал доходы, полученные на территории РФ для того, чтобы организовывать акции протеста против российского государства.
 
Европейский судМеждународный уголовный судЛенур ИслямовНиколай ПолозовРеспублика КрымУкраина
 
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