Ислямов обжалует решение суда по энергетической блокаде Крыма
11:05 10.12.2020 (обновлено: 11:19 10.12.2020)
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВице-премьер Республики Крым Ленур Ислямов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украинский бизнесмен, бывший вице-премьер республики Ленур Ислямов не признает юрисдикцию крымского суда, приговорившего его к 19 годам лишения свободы за организацию энергетической блокады полуострова, вердикт будет обжалован, заявил его адвокат Николай Полозов.
В четверг Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.
"Приговор не признается и будет обжалован в третий апелляционный суд общей юрисдикции. После прохождения необходимых процедур в рамках российской юрисдикции соответствующие жалобы будут направлены в межгосударственные органы, в том числе в Европейский суд по правам человека", - сказал журналистам Полозов.
По его словам, сейчас Ислямов находится в Киеве и чувствует себя хорошо.
Полозов не исключил, что защита обратится в Международный уголовный суд. Адвокат заявил, что все преступления, в которых обвинялся Ислямов, произошли не в России, нет доказательств его непосредственной причастности к энергоблокаде, поэтому защита считает, что приговор вынесен незаконно.
"Позиция Ленура Ислямова заключается в полном непризнании юрисдикции суда Республики Крым, поскольку он считает Крым временно оккупированной территорией Украины", - добавил адвокат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".