https://ria.ru/20201210/grafik-1588612280.html
График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга
График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга
Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:05
2020-12-10T16:05
2020-12-10T16:05
михаил мурашко
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, следует из протокола заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение", проведённого под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Минздраву России (Михаилу Мурашко - ред.) направить утвержденный ... график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Срок – 10 декабря 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте правительств РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html
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михаил мурашко, татьяна голикова, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)