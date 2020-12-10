https://ria.ru/20201210/grafik-1588612280.html

График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга

График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга

Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:05

2020-12-10T16:05

2020-12-10T16:05

михаил мурашко

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, следует из протокола заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение", проведённого под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Минздраву России (Михаилу Мурашко - ред.) направить утвержденный ... график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Срок – 10 декабря 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте правительств РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, татьяна голикова, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)