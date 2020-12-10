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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/grafik-1588612280.html
График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга
График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга
Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:05
2020-12-10T16:05
михаил мурашко
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, следует из протокола заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение", проведённого под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Минздраву России (Михаилу Мурашко - ред.) направить утвержденный ... график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Срок – 10 декабря 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте правительств РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588606003.html
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михаил мурашко, татьяна голикова, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

График поставок вакцины от COVID-19 направят в регионы до конца четверга

16:05 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министерству здравоохранения России необходимо направить график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты РФ до конца четверга, следует из протокола заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение", проведённого под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Минздраву России (Михаилу Мурашко - ред.) направить утвержденный ... график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Срок – 10 декабря 2020 года", - говорится в документе, размещенном на сайте правительств РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
15:08Распространение нового коронавируса
Вакцинация от COVID-19 во всех регионах России начнется до конца недели
 
Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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