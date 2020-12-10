Заброшенное кафе, вторая натура и другие победители Earth Photo 2020
Абсолютным победителем конкурса стал Джонатан Хименес, известный как Jonk, с серей снимков заброшенных зданий. Его "Кофейня" заставляет задуматься о месте человека на Земле.
Абсолютным победителем конкурса стал Джонатан Хименес, известный как Jonk, с серей снимков заброшенных зданий. Его "Кофейня" заставляет задуматься о месте человека на Земле.
Ли Хоан Лонг (Ly Hoang Long) с "Починкой красной сети" дошел до финала в номинации "Люди".
Ли Хоан Лонг (Ly Hoang Long) с "Починкой красной сети" дошел до финала в номинации "Люди".
"Конец ритуала" Рубена Ортеги (Ruben Ortega) — финалист в номинации "Изменение климата".
"Конец ритуала" Рубена Ортеги (Ruben Ortega) — финалист в номинации "Изменение климата".
В номинации "Меняющиеся леса" лучшим стал кадр Шарля Ксело (Charles Xelot).
В номинации "Меняющиеся леса" лучшим стал кадр Шарля Ксело (Charles Xelot).
"Возвращение с рыбалки" Дона Мина (Dong Min) удостоено высокой оценки жюри в номинации "Люди".
"Возвращение с рыбалки" Дона Мина (Dong Min) удостоено высокой оценки жюри в номинации "Люди".
"Образец флоры" Софи Бартлетт (Sophie Bartlett) отметили в номинации "Природа".
"Образец флоры" Софи Бартлетт (Sophie Bartlett) отметили в номинации "Природа".
Лучшей в номинации "Люди" жюри признало работу китайского фотографа Яньжуна Го (Yanrong Guo).
Лучшей в номинации "Люди" жюри признало работу китайского фотографа Яньжуна Го (Yanrong Guo).
Ван Вэньвей (Wang Wenwei) вошел в число финалистов в номинации "Место".
Ван Вэньвей (Wang Wenwei) вошел в число финалистов в номинации "Место".
В номинации "Изменение климата" победил фотограф Джо Хаббен (Joe Habben) со снимком, сделанным во время наводнения в Венеции.
В номинации "Изменение климата" победил фотограф Джо Хаббен (Joe Habben) со снимком, сделанным во время наводнения в Венеции.
Работу фотографа Işık Kaya "Вторая натура" отметили в номинации "Изменение лесов".
Работу фотографа Işık Kaya "Вторая натура" отметили в номинации "Изменение лесов".
Кадр Кристиана Аслунда (Christian Åslund) вышел в финал в номинации "Изменение климата".
Кадр Кристиана Аслунда (Christian Åslund) вышел в финал в номинации "Изменение климата".
И Сунь (Yi Sun) победил в номинации "Природа" с кадром, где с высоты птичьего полета запечатлен пострадавший от засухи район Испании.
И Сунь (Yi Sun) победил в номинации "Природа" с кадром, где с высоты птичьего полета запечатлен пострадавший от засухи район Испании.