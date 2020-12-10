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Заброшенное кафе, вторая натура и другие победители Earth Photo 2020
Заброшенное кафе, вторая натура и другие победители Earth Photo 2020
Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года. Завораживающие и вызывающие... РИА Новости, 10.12.2020
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Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года. Завораживающие и вызывающие беспокойство фотоистории лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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60
города, люди, фотография, природа, фото, фото

Заброшенное кафе, вторая натура и другие победители Earth Photo 2020

13:41 10.12.2020 (обновлено: 13:53 10.12.2020)
 
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Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года. Завораживающие и вызывающие беспокойство фотоистории лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Jonk / 2020 Earth Photo

Абсолютным победителем конкурса стал Джонатан Хименес, известный как Jonk, с серей снимков заброшенных зданий. Его "Кофейня" заставляет задуматься о месте человека на Земле.

Победитель в номинации Место, фотограф Jonk Кофейня, Абхазия
1 из 12

Абсолютным победителем конкурса стал Джонатан Хименес, известный как Jonk, с серей снимков заброшенных зданий. Его "Кофейня" заставляет задуматься о месте человека на Земле.

© Фото : Jonk / 2020 Earth Photo
© Фото : Ly Hoang Long / 2020 Earth Photo

Ли Хоан Лонг (Ly Hoang Long) с "Починкой красной сети" дошел до финала в номинации "Люди".

Работа фотографа Ly Hoang Long Red Net Mending в номинации Люди
2 из 12

Ли Хоан Лонг (Ly Hoang Long) с "Починкой красной сети" дошел до финала в номинации "Люди".

© Фото : Ly Hoang Long / 2020 Earth Photo
© Фото : Ruben Ortega / 2020 Earth Photo

"Конец ритуала" Рубена Ортеги (Ruben Ortega) — финалист в номинации "Изменение климата".

Работа фотографа Ruben Ortega The End of Rite в номинации Изменение климата
3 из 12

"Конец ритуала" Рубена Ортеги (Ruben Ortega) — финалист в номинации "Изменение климата".

© Фото : Ruben Ortega / 2020 Earth Photo
© Фото : Charles Xelot / 2020 Earth Photo

В номинации "Меняющиеся леса" лучшим стал кадр Шарля Ксело (Charles Xelot).

Победитель в номинации Меняющиеся леса, фотограф Charles Xelot
4 из 12

В номинации "Меняющиеся леса" лучшим стал кадр Шарля Ксело (Charles Xelot).

© Фото : Charles Xelot / 2020 Earth Photo
© Фото : Dong Min / 2020 Earth Photo

"Возвращение с рыбалки" Дона Мина (Dong Min) удостоено высокой оценки жюри в номинации "Люди".

Работа фотографа Dong Min Back From Fishing в номинации Люди
5 из 12

"Возвращение с рыбалки" Дона Мина (Dong Min) удостоено высокой оценки жюри в номинации "Люди".

© Фото : Dong Min / 2020 Earth Photo
© Фото : Sophie Bartlett / 2020 Earth Photo

"Образец флоры" Софи Бартлетт (Sophie Bartlett) отметили в номинации "Природа".

Работа фотографа Sophie Bartlett Образец флоры в номинации Природа
6 из 12

"Образец флоры" Софи Бартлетт (Sophie Bartlett) отметили в номинации "Природа".

© Фото : Sophie Bartlett / 2020 Earth Photo
© Фото : Yanrong Guo / 2020 Earth Photo

Лучшей в номинации "Люди" жюри признало работу китайского фотографа Яньжуна Го (Yanrong Guo).

Работа фотографа Yanrong Guo Miss, победитель в номинации Люди
7 из 12

Лучшей в номинации "Люди" жюри признало работу китайского фотографа Яньжуна Го (Yanrong Guo).

© Фото : Yanrong Guo / 2020 Earth Photo
© Фото : Wang Wenwei / 2020 Earth Photo

Ван Вэньвей (Wang Wenwei) вошел в число финалистов в номинации "Место".

Работа фотографа Wang Wenwei Seda Sacred Land в номинации Место
8 из 12

Ван Вэньвей (Wang Wenwei) вошел в число финалистов в номинации "Место".

© Фото : Wang Wenwei / 2020 Earth Photo
© Фото : Joe Habben / 2020 Earth Photo

В номинации "Изменение климата" победил фотограф Джо Хаббен (Joe Habben) со снимком, сделанным во время наводнения в Венеции.

Победитель в номинации Изменение климата, фотограф Joe Habben In Moleca
9 из 12

В номинации "Изменение климата" победил фотограф Джо Хаббен (Joe Habben) со снимком, сделанным во время наводнения в Венеции.

© Фото : Joe Habben / 2020 Earth Photo
© Фото : Işık Kaya / 2020 Earth Photo

Работу фотографа Işık Kaya "Вторая натура" отметили в номинации "Изменение лесов".

Работа фотографа Işık Kaya Вторая натура в номинации Изменение лесов
10 из 12

Работу фотографа Işık Kaya "Вторая натура" отметили в номинации "Изменение лесов".

© Фото : Işık Kaya / 2020 Earth Photo
© Фото : Christian Åslund / 2020 Earth Photo

Кадр Кристиана Аслунда (Christian Åslund) вышел в финал в номинации "Изменение климата".

Работа фотографа Christian Åslund Penguin Scientists in Antarctica в номинации Изменение климата
11 из 12

Кадр Кристиана Аслунда (Christian Åslund) вышел в финал в номинации "Изменение климата".

© Фото : Christian Åslund / 2020 Earth Photo
© Фото : Yi Sun / 2020 Earth Photo

И Сунь (Yi Sun) победил в номинации "Природа" с кадром, где с высоты птичьего полета запечатлен пострадавший от засухи район Испании.

Победитель в номинации Природа, фотограф Yi Sun Dryland Farming, Study 7
12 из 12

И Сунь (Yi Sun) победил в номинации "Природа" с кадром, где с высоты птичьего полета запечатлен пострадавший от засухи район Испании.

© Фото : Yi Sun / 2020 Earth Photo
 
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