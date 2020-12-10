https://ria.ru/20201210/film-1588575460.html

Фильм о легендарной советской разведчице Африке де лас Эрас покажут по ТВ

Фильм о легендарной советской разведчице Африке де лас Эрас покажут по ТВ

Фильм о легендарной советской нелегальной разведчице Африке де лас Эрас выйдет на канале "Россия" 20 декабря, в день 100-летия Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:48

2020-12-10T12:48

2020-12-10T12:48

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сергей брилев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фильм о легендарной советской нелегальной разведчице Африке де лас Эрас выйдет на канале "Россия" 20 декабря, в день 100-летия Службы внешней разведки РФ, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин."Двадцатого декабря, ровно в день векового юбилея Службы внешней разведки, на телеэкраны выходит новый фильм Сергея Борисовича Брилева, посвященный полковнику Африке де лас Эрас, легендарной Патрии - сотруднице советской нелегальной разведки", - сказал Нарышкин в четверг в рамках мероприятий, прошедших в Доме Российского исторического общества, и посвященных вековому юбилею СВР.По словам Нарышкина, разведчица была по происхождению испанкой, но оставалась русской по духу. "Она всецело посвятила себя нашему отечеству. О ней написаны книги, сняты фильмы, огромное количество публикаций в средствах массовой информации", - добавил директор СВР.По его словам, новый фильм по-новому раскрывает Патрию - таким был оперативный псевдоним Африки де лас Эрас в советской внешней разведке, причем раскрывает не только как легендарную разведчицу, но и как выдающуюся личность, как женщину, на долю которой выпали тяжелейшие испытания, которые не под силу иным мужчинам.Нарышкин признался, что сам с удовольствием посмотрел картину в рамках предпоказа, и выразил уверенность, что такую же оценку дадут зрители.Африка де лас Эрас родилась 26 апреля 1909 года в городе Сеуте (Испанское Марокко). С началом гражданской войны в Испании в 1936 году ушла на фронт и сражалась на стороне республиканцев. В 1937 году начала сотрудничать с советской внешней разведкой. В 1939 году выехала в Советский Союз и получила советское гражданство.В годы Великой Отечественной войны воевала в разведывательно-диверсионном отряде специального назначения "Победители", которым командовал будущий Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, была радисткой. Ей не раз приходилось участвовать в боевых операциях отряда, проявлять смелость и отвагу при выполнении заданий командования.Летом 1944 года Африка де лас Эрас стала сотрудницей нелегальной разведки. В 1947 году Центр принял решение направить Патрию для разведывательной работы в одну из стран Латинской Америки, в которой ей суждено было осесть на 20 лет. Все это время разведчица успешно выполняла ответственные задания по сбору и передаче в Центр ценной разведывательной информации.Службе в советских органах государственной безопасности Африка де лас Эрас отдала более 45 лет. Большую часть из них находилась на работе за границей в нелегальных условиях. Вышла в отставку в 1985 году в звании полковника. Помогала в подготовке молодых разведчиков. Награждена орденами Ленина, Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, в том числе – двумя медалями "За отвагу", а также высшей наградой КГБ СССР - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".Имя Африки де лас Эрас занесено на мемориальную доску Зала истории внешней разведки в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево. Бронзовый барельеф Патрии размещен и на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в Ясеневе.

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

https://ria.ru/20201103/razvedchik-1582815249.html

https://ria.ru/20200201/1564138628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телевидение, новости культуры, российское историческое общество, сергей брилев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин