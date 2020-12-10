В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки
06:45 10.12.2020 (обновлено: 06:46 10.12.2020)
© Фото : Сергей КусовФейерверк
© Фото : Сергей Кусов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"На особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехнических средств. Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных. Также использование пиротехнических средств может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих", - подчеркнула Струкова.
Она отметила, что на природных территориях запрещён шум и недопустимо распитие алкогольных напитков.
Специалист уточнила, что проведение фейерверочных показов в лесопарках запрещено, поскольку противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства и может привести к увеличению воздействия человека на природу. "Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасных ситуаций", - добавила Струкова.
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