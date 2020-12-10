Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/feyerverki-1588531439.html
В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки
В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки
Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:45
2020-12-10T06:46
россия
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/82894/25/828942537_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_46a7d89c3bdafae469b2eb04b6ae598a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.Она отметила, что на природных территориях запрещён шум и недопустимо распитие алкогольных напитков.Специалист уточнила, что проведение фейерверочных показов в лесопарках запрещено, поскольку противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства и может привести к увеличению воздействия человека на природу. "Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасных ситуаций", - добавила Струкова.
https://ria.ru/20201206/pozhar-1587867395.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/82894/25/828942537_17:0:928:683_1920x0_80_0_0_09276645e824f4c1b159e0e7ccfe57bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мосприрода, москва

В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки

06:45 10.12.2020 (обновлено: 06:46 10.12.2020)
 
© Фото : Сергей КусовФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Сергей Кусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"На особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехнических средств. Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных. Также использование пиротехнических средств может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих", - подчеркнула Струкова.
Она отметила, что на природных территориях запрещён шум и недопустимо распитие алкогольных напитков.
Специалист уточнила, что проведение фейерверочных показов в лесопарках запрещено, поскольку противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства и может привести к увеличению воздействия человека на природу. "Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасных ситуаций", - добавила Струкова.
В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 07:49
В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
 
РоссияМосприродаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Лавров: США выбрали политику сдерживания России в агрессивных формах
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
16:31МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
Лента новостейМолния