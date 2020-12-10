https://ria.ru/20201210/feyerverki-1588531439.html

В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки

В "Мосприроде" рассказали, почему в лесопарках нельзя пускать фейерверки

Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:45

2020-12-10T06:45

2020-12-10T06:46

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москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фейерверки в лесопарках Москвы будут под запретом, они могут напугать зверей, сообщила РИА Новости заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.Она отметила, что на природных территориях запрещён шум и недопустимо распитие алкогольных напитков.Специалист уточнила, что проведение фейерверочных показов в лесопарках запрещено, поскольку противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства и может привести к увеличению воздействия человека на природу. "Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасных ситуаций", - добавила Струкова.

https://ria.ru/20201206/pozhar-1587867395.html

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россия, мосприрода, москва