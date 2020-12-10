https://ria.ru/20201210/eksport-1588635273.html
Подмосковье экспортировало с/х продукции почти на $1 млрд
Подмосковье экспортировало с/х продукции почти на $1 млрд
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции производимой на территории Московской области за 11 месяцев текущего года составил 968 миллионов долларов,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:19
2020-12-10T17:19
2020-12-10T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции производимой на территории Московской области за 11 месяцев текущего года составил 968 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."С начала текущего года предприятия Подмосковья экспортировали продукцию агропромышленного комплекса на сумму 967,6 миллионов долларов. Мы планируем к концу года подойти к показателю в один миллиард долларов", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.По его словам, основными группами экспортируемой продукции стали: напитки алкогольные, безалкогольные, спирт и фруктовые соки. Далее идут сахаристые кондитерские изделия, мясная продукция, а также корма для непродуктивных животных.
https://ria.ru/20201008/podmoskove-1578823644.html
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московская область (подмосковье), экономика