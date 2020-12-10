https://ria.ru/20201210/dvizhenie-1588628633.html

На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро

На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро

Движение на севере Москвы ограничат из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 11 по 23 декабря, сообщает пресс-служба Центра организации... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:49

2020-12-10T16:49

2020-12-10T16:49

городское хозяйство москвы

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Движение на севере Москвы ограничат из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 11 по 23 декабря, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в четверг.Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что для запуска северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Карамышевская" с 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" – "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет. На время закрытия участка будут запущены компенсационные маршруты автобусов."Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком пассажиров, с 11 по 23 декабря на севере Москвы ограничат движение. Для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей протяженностью 9,5 километра на Хорошевском шоссе, улице Маргелова, проектируемом проезде № 6161, улице Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161, 1-м Ходынском проезде от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого", - говорится в сообщении.Дополняется, что также выделенки появятся на Ходынском бульваре от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда, улице Авиаконструктора Микояна от дома 39с3 по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара, улице Авиаконструктора Сухого от дома 1с1 до улицы Авиаконструктора Микояна. Проезд по этим полосам для городского транспорта будет разрешен только для наземного городского транспорта. Проезд такси будет запрещен.Отмечается, что личному автотранспорту будут запрещены некоторые маневры, а также на ряде улиц будет запрещена парковка."За дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи дорожного патруля ЦОДД. При необходимости он будет принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек. Обращаем внимание водителей, что могут вводиться дополнительные ограничения", - подчеркивается в сообщении.Москвичей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться городским транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Вся информация передана в Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор, все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале. Также информация будет размещена на электронных дорожных табло.

https://ria.ru/20201210/metropoliten-1588588230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/vydelenka-1582480489.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/bkl-1588285808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество