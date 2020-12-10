https://ria.ru/20201210/dorogi-1588635124.html

В Самарской области подвели первые итоги проекта "умная дорога"

В Самарской области подвели первые итоги проекта "умная дорога"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором подвели первые итоги реализации проекта по созданию в регионе "умной дороги", сообщила... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:19

2020-12-10T17:19

2020-12-10T17:19

елена бибикова

нп "глонасс"

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором подвели первые итоги реализации проекта по созданию в регионе "умной дороги", сообщила пресс-служба облправительства."В Самарской области в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о реализации национальной технологической инициативы с прошлого года реализуется уникальный проект по созданию "умной дороги" с применением современных технологий. Первые итоги реализации этого проекта подвели в рамках совещания, которое провел губернатор Самарской Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, правительство региона совместно с НП "ГЛОНАСС" и компанией "СМАРТС" участвует в создании на территории губернии платформы "Автодата", которая позволит сформировать массив "больших данных" об автомобиле с момента выпуска, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. Для ее тестирования была создана пилотная зона на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. В этом году компания "СМАРТС" на участке Московского шоссе в Самаре создала региональный макет с использованием интегрированной системы связи V2X. Уникальная самарская разработка в помощь водителям дает возможность обмениваться данными между автомобилями и другими объектами дорожной инфраструктуры. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и существенно сократить число погибших людей. Отмечается, что система работает даже в условиях ограниченной видимости из-за тумана и других погодных явлений.Генеральный директор АО "СМАРТС" Елена Бибикова предложила применить технологии компании в проектной документации строительства Волжского моста с обходом Тольятти. "Это необходимо делать сразу. Мы строим мост будущего, и он должен строиться по стандартам будущего с точки зрения инновационной инфраструктуры", – подчеркнул Азаров.Глава региона пожелал участникам успехов в реализации проекта и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку. "Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в реализации проекта. Регион заинтересован в его успешной реализации", – сказал Азаров.

https://ria.ru/20200706/1573911116.html

https://ria.ru/20201208/sotsvyplaty-1588301936.html

самарская область

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елена бибикова, нп "глонасс", владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, экономика