В Самарской области подвели первые итоги проекта "умная дорога"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, на котором подвели первые итоги реализации проекта по созданию в регионе "умной дороги", сообщила пресс-служба облправительства.
"В Самарской области в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о реализации национальной технологической инициативы с прошлого года реализуется уникальный проект по созданию "умной дороги" с применением современных технологий. Первые итоги реализации этого проекта подвели в рамках совещания, которое провел губернатор Самарской Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, правительство региона совместно с НП "ГЛОНАСС" и компанией "СМАРТС" участвует в создании на территории губернии платформы "Автодата", которая позволит сформировать массив "больших данных" об автомобиле с момента выпуска, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой. Для ее тестирования была создана пилотная зона на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. В этом году компания "СМАРТС" на участке Московского шоссе в Самаре создала региональный макет с использованием интегрированной системы связи V2X. Уникальная самарская разработка в помощь водителям дает возможность обмениваться данными между автомобилями и другими объектами дорожной инфраструктуры. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и существенно сократить число погибших людей. Отмечается, что система работает даже в условиях ограниченной видимости из-за тумана и других погодных явлений.
Генеральный директор АО "СМАРТС" Елена Бибикова предложила применить технологии компании в проектной документации строительства Волжского моста с обходом Тольятти. "Это необходимо делать сразу. Мы строим мост будущего, и он должен строиться по стандартам будущего с точки зрения инновационной инфраструктуры", – подчеркнул Азаров.
Глава региона пожелал участникам успехов в реализации проекта и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку. "Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в реализации проекта. Регион заинтересован в его успешной реализации", – сказал Азаров.