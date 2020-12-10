https://ria.ru/20201210/dorogi-1588600955.html

Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту

Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту

Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:41

2020-12-10T14:41

2020-12-10T14:41

нижегородская область

глеб никитин

марат хуснуллин

московская область (подмосковье)

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко в четверг на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин, доложил о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства. В числе лидеров по реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" он отметил Нижегородскую область, где в этом году удалось досрочно завершить строительство развязки "Неклюдово-Золотово".Губернатор Нижегородской области отметил, что регион в 2020 году занимает второе место после Московской области среди регионов РФ по объемам дорожного ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."В этом году только в рамках нацпроекта мы отремонтировали 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра. На данный момент все работы выполнены, завершается их оплата. В 2021 году рассчитываем не снижать объемы и темпы работ по дорожному строительству. В частности, перед подрядчиком поставлена задача ускорить строительство транспортной развязки в деревне Ольгино и сдать объект досрочно", - добавил Никитин.Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году стартовал в 83 субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

https://ria.ru/20201013/dorogi-1579668148.html

московская область (подмосковье)

нижегородская область

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глеб никитин, марат хуснуллин, московская область (подмосковье), нижегородская область, экономика