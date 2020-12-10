Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко в четверг на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин, доложил о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства. В числе лидеров по реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" он отметил Нижегородскую область, где в этом году удалось досрочно завершить строительство развязки "Неклюдово-Золотово".
"Благодарим Минтранс России за поддержку и выделение дополнительно 1 миллиарда рублей на возведение развязки. Благодаря этому мы сократили срок строительства практически на год. Появление развязки позволит повысить инвестиционную привлекательность севера области и увеличить турпоток в этом направлении", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что регион в 2020 году занимает второе место после Московской области среди регионов РФ по объемам дорожного ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"В этом году только в рамках нацпроекта мы отремонтировали 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра. На данный момент все работы выполнены, завершается их оплата. В 2021 году рассчитываем не снижать объемы и темпы работ по дорожному строительству. В частности, перед подрядчиком поставлена задача ускорить строительство транспортной развязки в деревне Ольгино и сдать объект досрочно", - добавил Никитин.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году стартовал в 83 субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.