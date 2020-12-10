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Нижегородская область
https://ria.ru/20201210/dorogi-1588600955.html
Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту
Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту
Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:41
2020-12-10T14:41
нижегородская область
глеб никитин
марат хуснуллин
московская область (подмосковье)
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко в четверг на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин, доложил о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства. В числе лидеров по реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" он отметил Нижегородскую область, где в этом году удалось досрочно завершить строительство развязки "Неклюдово-Золотово".Губернатор Нижегородской области отметил, что регион в 2020 году занимает второе место после Московской области среди регионов РФ по объемам дорожного ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."В этом году только в рамках нацпроекта мы отремонтировали 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра. На данный момент все работы выполнены, завершается их оплата. В 2021 году рассчитываем не снижать объемы и темпы работ по дорожному строительству. В частности, перед подрядчиком поставлена задача ускорить строительство транспортной развязки в деревне Ольгино и сдать объект досрочно", - добавил Никитин.Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году стартовал в 83 субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
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глеб никитин, марат хуснуллин, московская область (подмосковье), нижегородская область, экономика

Нижегородская область сохранит объем строительства дорог по нацпроекту

14:41 10.12.2020
 
© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород зимой
Нижний Новгород зимой - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Нижегородская область планирует сохранить объем дорожного строительства и ремонта в рамках нацпроекта в 2021 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко в четверг на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин, доложил о реализации нацпроектов в сфере дорожного строительства. В числе лидеров по реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" он отметил Нижегородскую область, где в этом году удалось досрочно завершить строительство развязки "Неклюдово-Золотово".

"Благодарим Минтранс России за поддержку и выделение дополнительно 1 миллиарда рублей на возведение развязки. Благодаря этому мы сократили срок строительства практически на год. Появление развязки позволит повысить инвестиционную привлекательность севера области и увеличить турпоток в этом направлении", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что регион в 2020 году занимает второе место после Московской области среди регионов РФ по объемам дорожного ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"В этом году только в рамках нацпроекта мы отремонтировали 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра. На данный момент все работы выполнены, завершается их оплата. В 2021 году рассчитываем не снижать объемы и темпы работ по дорожному строительству. В частности, перед подрядчиком поставлена задача ускорить строительство транспортной развязки в деревне Ольгино и сдать объект досрочно", - добавил Никитин.
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году стартовал в 83 субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 22:11Нижегородская область
В Нижегородской области отремонтировали более 700 км дорог по нацпроекту
 
Нижегородская областьГлеб НикитинМарат ХуснуллинМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьЭкономика
 
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