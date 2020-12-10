В ЛНР назвали главное условие подписания новых обязательств по Донбассу
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики не видит смысла подписывать дополнительные обязательства для организации разведения сил и средств на четырех ранее обозначенных участках в Донбассе без гарантий выполнения Киевом своих обязательств.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что Киев готов к новому этапу разведения войск, разминированию в Донбассе и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.
"В ходе заседаний контактной группы к концу марта 2020 года удалось обсудить и предварительно согласовать четыре перспективных участка для второго этапа разведения сил и средств. Но на сегодня второй этап разведения не только не выполнен, но и не может быть подписан... Нет смысла подписывать дополнительные обязательства без понимания перспектив их реализации, не имея конкретных, подтверждённых законодательной и исполнительной ветвями власти Украины, гарантий выполнения, подписанных в минской контактной группе документов", - говорится в заявлении МИД в Telegram.
В МИД ЛНР уточнили, что разведение сил и средств в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской блокировался украинскими властями на протяжении трех лет.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.-0-