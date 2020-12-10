Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Нидерландов
18:44 10.12.2020 (обновлено: 18:48 10.12.2020)
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест, все обвинения в шпионаже голословны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР.
"Высылка российских дипломатов из Нидерландов – очередной провокационный жест. Все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку. Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год. Это явно одна цепочка событий и шагов по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что Россию вынуждают на симметричные действия, адекватный ответ последует своевременно.
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