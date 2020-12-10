Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588656788.html
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Нидерландов
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Нидерландов
Высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест, все обвинения в шпионаже голословны, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:44
2020-12-10T18:48
россия
леонид слуцкий
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_e8628ae4f8d5f3880970c6f4a55d0347.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест, все обвинения в шпионаже голословны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР.Он добавил, что Россию вынуждают на симметричные действия, адекватный ответ последует своевременно.
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2ae9eeaaef2a5a3134da8e738c1973dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий, нидерланды, в мире

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Нидерландов

18:44 10.12.2020 (обновлено: 18:48 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Нидерландов - очередной провокационный жест, все обвинения в шпионаже голословны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР.

"Высылка российских дипломатов из Нидерландов – очередной провокационный жест. Все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку. Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год. Это явно одна цепочка событий и шагов по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что Россию вынуждают на симметричные действия, адекватный ответ последует своевременно.
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 19:57
Болгария выслала двух российских дипломатов
 
РоссияЛеонид СлуцкийНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
06:10Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
Лента новостейМолния