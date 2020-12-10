Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Нидерландов

"Высылка российских дипломатов из Нидерландов – очередной провокационный жест. Все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку. Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год. Это явно одна цепочка событий и шагов по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий журналистам.