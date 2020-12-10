https://ria.ru/20201210/byudzhet-1588636549.html
Бюджет Московской области скорректирован на 20 млрд рублей
Бюджет Московской области скорректирован на 20 млрд рублей
Депутаты Мособлдумы в ходе 133-го заседания приняли изменения в бюджете Московской области на 2020 год, увеличив его на 20 миллиардов рублей. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:26
2020-12-10T17:26
2020-12-10T17:26
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы в ходе 133-го заседания приняли изменения в бюджете Московской области на 2020 год, увеличив его на 20 миллиардов рублей."Доходы бюджета увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений на сумму 20 миллиардов рублей", - сообщила в ходе выступления исполняющая обязанности министра экономики и финансов области Эльмира Кадырова.По ее словам, в результате корректировки цифр, доходы региона в текущем году превысят 692 миллиарда рублей."Расходы увеличились почти на 23 миллиарда и составили 761,4 миллиарда рублей", - добавила Кадырова.
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