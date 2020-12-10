https://ria.ru/20201210/borisova-1588578839.html
Дана Борисова рассказала, как за короткое время сбросила лишний вес
Дана Борисова рассказала, как за короткое время сбросила лишний вес
Телеведущая Дана Борисова разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, как за короткое время сбросила лишние килограммы, набранные из-за обострившегося... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:21
2020-12-10T19:21
2020-12-10T19:21
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диета
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дана борисова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, как за короткое время сбросила лишние килограммы, набранные из-за обострившегося биополярного расстройства. "С началом осени обострилось мое биполярное расстройство. По рекомендации своего врача я увеличила вдвое дозировку базового препарата. Побочный эффект — сумасшедший аппетит и набор массы", — написала она.В результате осеннюю депрессии телеведущая стала заедать вредными углеводами: шоколадом, сладостями и фаст-фудом. В результате всего за две недели с 55 килограммов она поправилась до 58,4. "А в долгосрочной истории с августовских 51,7 килограмма до 58, 4! Впечатляет", — добавила Борисова. Прийти в форму телеведущей помогла кето диета (практически полный отказ от углеводов, — Прим. ред.), о которой она узнала из интернета. Результатом в итоге Борисова осталась довольна. Телеведущая пообещала в скором времени посвятить кето диете отдельный пост, чтобы более подробно рассказать о ней.
https://ria.ru/20201201/pokhudenie-1587171732.html
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рецепты, здоровье, диета, стиль жизни, знаменитости, звезды, дана борисова
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Телеведущая Дана Борисова разместила
в инстаграме пост, в котором рассказала, как за короткое время сбросила лишние килограммы, набранные из-за обострившегося биополярного расстройства.
"С началом осени обострилось мое биполярное расстройство. По рекомендации своего врача я увеличила вдвое дозировку базового препарата. Побочный эффект — сумасшедший аппетит и набор массы", — написала она.
В результате осеннюю депрессии телеведущая стала заедать вредными углеводами: шоколадом, сладостями и фаст-фудом. В результате всего за две недели с 55 килограммов она поправилась до 58,4.
"А в долгосрочной истории с августовских 51,7 килограмма до 58, 4! Впечатляет", — добавила Борисова.
Прийти в форму телеведущей помогла кето диета (практически полный отказ от углеводов, — Прим. ред.), о которой она узнала из интернета. Результатом в итоге Борисова осталась довольна.
"Отличная штука, и реально работает. За короткое время минус 3,5 килограмма", — поделилась успехами она.
Телеведущая пообещала в скором времени посвятить кето диете отдельный пост, чтобы более подробно рассказать о ней.