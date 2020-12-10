https://ria.ru/20201210/borisova-1588578839.html

Дана Борисова рассказала, как за короткое время сбросила лишний вес

Дана Борисова рассказала, как за короткое время сбросила лишний вес

Телеведущая Дана Борисова разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, как за короткое время сбросила лишние килограммы, набранные из-за обострившегося... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:21

2020-12-10T19:21

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, как за короткое время сбросила лишние килограммы, набранные из-за обострившегося биополярного расстройства. "С началом осени обострилось мое биполярное расстройство. По рекомендации своего врача я увеличила вдвое дозировку базового препарата. Побочный эффект — сумасшедший аппетит и набор массы", — написала она.В результате осеннюю депрессии телеведущая стала заедать вредными углеводами: шоколадом, сладостями и фаст-фудом. В результате всего за две недели с 55 килограммов она поправилась до 58,4. "А в долгосрочной истории с августовских 51,7 килограмма до 58, 4! Впечатляет", — добавила Борисова. Прийти в форму телеведущей помогла кето диета (практически полный отказ от углеводов, — Прим. ред.), о которой она узнала из интернета. Результатом в итоге Борисова осталась довольна. Телеведущая пообещала в скором времени посвятить кето диете отдельный пост, чтобы более подробно рассказать о ней.

https://ria.ru/20201201/pokhudenie-1587171732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рецепты, здоровье, диета, стиль жизни, знаменитости, звезды, дана борисова